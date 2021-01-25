Gonca Vuslateri aşk haberlerine böyle isyan etti! 'Ali Gaffar Okkan ve Uğur Mumcu’nun...'

Gonca Vuslateri, Hakan Altun'la ayrılığı sonrası içini sosyal medya hesabından döktü. Ayrılık sonrası yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Vuslateri hakkında çıkan haberlere isyan ederek şunları söyledi: "Biten bir ilişkim varsa devam eden bir hayatım da var demektir. Ali Gaffar Okkan ve Uğur Mumcu’nun ölüm yıl dönümü gününde sizin sorularınıza cevap vermem pek uygun olmaz. Uygunsa ve yine cevap vermem gerekiyorsa size gülesim geliyordur. Başkasına değil. Neler sorduğunuzu ve nasıl sorduğunuzu biliyoruz. Birilerini hayatımıza bir kez alırız. Sonra fiziksel yoksunluklar olur ama anlamı ve önemi daima kendi izinde yaşar. Karakterimizin sağlamlığı o anlamlara nasıl sahip çıktığımızda yatar bazen. Ben o ize ve kendime saygımı asla bozmayacağım. Sizden de hayat enerjimi, yaşamla olan samimi bağımı eleştirmeniz yerine yaptığım işlerden beni izlemenizi ve öyle değerlendirmenizi isterim. Henüz utandırdığımı da düşünmüyorum çok şükür. Birbirimizi yanlış anlamaya ihtiyacımız olan dönemde değiliz."

