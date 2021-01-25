MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Gonca Vuslateri aşk haberlerine böyle isyan etti! 'Ali Gaffar Okkan ve Uğur Mumcu’nun...'

Gonca Vuslateri aşk haberlerine böyle isyan etti! 'Ali Gaffar Okkan ve Uğur Mumcu’nun...'

25.01.2021 15:53 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Gonca Vuslateri aşk haberlerine böyle isyan etti! 'Ali Gaffar Okkan ve Uğur Mumcu’nun...'

Hakan Altun'la kısa süren ilişkisinin ardından gündeme gelen Gonca Vuslateri isyan etti. Ali Gaffar Okkan ve Uğur Mumcu’nun ölüm yıl dönümünde kendisine soru sorulmasına kızan ünlü oyuncu bakın ne dedi.

Gonca Vuslateri, Hakan Altun'la ayrılığı sonrası içini sosyal medya hesabından döktü. Ayrılık sonrası yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Vuslateri hakkında çıkan haberlere isyan ederek şunları söyledi: "Biten bir ilişkim varsa devam eden bir hayatım da var demektir. Ali Gaffar Okkan ve Uğur Mumcu’nun ölüm yıl dönümü gününde sizin sorularınıza cevap vermem pek uygun olmaz. Uygunsa ve yine cevap vermem gerekiyorsa size gülesim geliyordur. Başkasına değil. Neler sorduğunuzu ve nasıl sorduğunuzu biliyoruz. Birilerini hayatımıza bir kez alırız. Sonra fiziksel yoksunluklar olur ama anlamı ve önemi daima kendi izinde yaşar. Karakterimizin sağlamlığı o anlamlara nasıl sahip çıktığımızda yatar bazen. Ben o ize ve kendime saygımı asla bozmayacağım. Sizden de hayat enerjimi, yaşamla olan samimi bağımı eleştirmeniz yerine yaptığım işlerden beni izlemenizi ve öyle değerlendirmenizi isterim. Henüz utandırdığımı da düşünmüyorum çok şükür. Birbirimizi yanlış anlamaya ihtiyacımız olan dönemde değiliz."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü yıldızdan olay yaratan paylaşım! Ünlü yıldızdan olay yaratan paylaşım!
Hande Erçel'den 'En iyi arkadaşım' paylaşımHande Erçel'den 'En iyi arkadaşım' paylaşım
Game of Thrones’un bitmesi onları fena sarstıGame of Thrones’un bitmesi onları fena sarstı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Özil'den sonra bir bomba daha! Anlaşma tamam!

Özil'den sonra bir bomba daha! Anlaşma tamam!

İş yeri vergi ödemelerine erteleme

İş yeri vergi ödemelerine erteleme

İçişleri'nden kısıtlama açıklaması

İçişleri'nden kısıtlama açıklaması

ABD'de Trump alarmı! Binlerce ulusal muhafız görevlendirildi

ABD'de Trump alarmı! Binlerce ulusal muhafız görevlendirildi

Bilim Kurulu üyesi Özlü'den çok önemli '45 gün' uyarısı

Bilim Kurulu üyesi Özlü'den çok önemli '45 gün' uyarısı

'Çocuklar senden değil' iddiası ortalığı karıştırdı!

'Çocuklar senden değil' iddiası ortalığı karıştırdı!

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Cinsel içerikli film yıldızından olay Türkiye itirafı!

Cinsel içerikli film yıldızından olay Türkiye itirafı!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Olay paylaşım! Ablasıyla dudak dudağa

Olay paylaşım! Ablasıyla dudak dudağa

Sapıkça fantezileri ortaya çıkaran çıplak poz

Sapıkça fantezileri ortaya çıkaran çıplak poz

15 yıllık küslük bitti! İşte bomba konuk

15 yıllık küslük bitti! İşte bomba konuk

Diğer Haberler

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil kırmızı elbisesiyle sosyal medyayı salladı

Kırmızı elbisesiyle sosyal medyayı salladı

Asia Argento, Hızlı ve Öfkeli’nin yönetmeni Rob Cohen’i cinsel tacizle suçluyor

Asia Argento, Hızlı ve Öfkeli’nin yönetmeni Rob Cohen’i cinsel tacizle suçluyor

Hande Erçel'den 'En iyi arkadaşım' paylaşım

Hande Erçel'den 'En iyi arkadaşım' paylaşım

Işın Karaca'dan Uludağ isyanı! 'Asla provokasyon derdinde değilim'

Uludağ isyanı! 'Asla provokasyon derdinde değilim'

Tuba Büyüküstün'ün Sefirin Kızı dizisinden alacağı ücret belli oldu

Alacağı ücret belli oldu! Piyango vurmuş gibi...

Tuğba Ekinci'den bomba yorum: Kondom ve korona...

Bomba yorum: Kondom ve korona...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.