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Gonca Vuslateri Hakan Altun ile aşkını ilan etti: Çok mutluyuz

25.11.2020 14:21 | Son Güncelleme:
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Gonca Vuslateri Hakan Altun ile aşkını ilan etti: Çok mutluyuz

Hakan Altun ile aşk yaşadığı iddiasıyla magazin gündemine bomba gibi düşen Gonca Vuslateri, aşkını ilan ederek "Çok mutluyuz" dedi.

Geçtiğimiz aylarda adı Ajda Pekkan ile anılan 48 yaşındaki Hakan Altun'un bu sefer de 34 yaşındaki oyuncu Gonca Vuslateri ile yakınlaştığı ileri sürüldü. Aşklarıyla gündeme bomba gibi düşen çiftten Vuslateri sessizliğini bozdu.

"ÇOK MUTLUYUZ"

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programına açıklama yapan Gonca Vuslateri, hakkındaki aşk iddiaları için "Urla'da bir film çekimindeyim. Çok mutluyum, mutluyuz" açıklamasını yaptı.

Hakan Altun ve Gonca Vuslateri aşk mı yaşıyor? Şifreli mesaj iddiasıHakan Altun ve Gonca Vuslateri aşk mı yaşıyor? Şifreli mesaj iddiası

PAYLAŞIMLARI ELE VERMİŞTİ

Aralarında 14 yaş fark olan iki ünlü ismin sosyal medya hesaplarından yaptıkları şifreli paylaşımlar aşklarını ele vermişti. Bodrum'da sık sık bir araya geldikleri söylenen Gonca Vuslateri ile Hakan Altun, son olarak Emel Müftüoğlu'nun doğum günü kutlamasında ayrı masalarda görüntülenmişti.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
salgından dolayı iş güç olmayınca sanatcılarda farklı alanlarda sanatlarını icra etmektedirler.
Gonca o nun neyıne gittin
covid-19 olsun ismi

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