Hakan Altun ve Gonca Vuslateri aşk mı yaşıyor? Şifreli mesaj iddiası

Hakan Altun ile Gonca Vuslateri aşk mı yaşıyor? İddiaya göre bomba Bodrum’da patladı. Uçankuş'un iddiasına göre Hakan Altun gönlünü oyuncu Gonca Vuslateri’ye kaptırdı.

Gonca Vuslateri ile Hakan Altun arasında bir aydır yaşanan gizli aşk gündeme bomba gibi düştü. Ünlü ikilinin paylaşımları gizli aşk mesajı olarak yorumlandı. Uçankuş'un iddiasına göre Hakan Altun sahnede şarkı söylerken elini kalbine götürüyor ve kalp işareti yapan bir poz verip bunu paylaşıyor. Hakan Altun o paylaşımın açıklamasına “Anladım ki eri olmuşum ben bu aşkın, vuslatı beklerken” yazıyor.

Kalp işaretleriyle süslü bu mesajdaki “Eri ve Gonca” sözcükleri Gonca Vuslateri’nin soyadı olarak yorumlanıyor.

Gonca Vuslateri de Altun'u takip etmediği halde bu paylaşımı beğeniyor.

GONCA VUSLATERİ'DEN AŞK PAYLAŞIMI

Ardından Vuslateri kendi fotoğrafı üzerine muhtemelen Hakan Altun’un ellerinin olduğu ve kalp şekliyle açıldığı bir fotoğraf paylaşıyor ve altına şiir gibi şu sözleri yazıyor:

"Birini sevmek... Gördüğün ilk kalp resminin içine girip onu hayal etmek... Öpmek o hayali... Şükre rast getirmek küçücük kalbi… Kollayarak sev beni… Susarak, dökerek sev... Aklıma takılsın kazağın… Bana eksil… Bana ağla kendini… Böyle böyle yazılsın kaderimiz… Turam sensin…"