Gonca Vuslateri: Mesele dekolte falan değil...

Son dönemlerde ekranlardan uzak olan Gonca Vuslateri sosyal medyaya aktif kullanan ünlülerden biri. Şu sıralar tatilde olan Vuslateri, şimdilerde sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla takipçilerine ulaşıyor.

“HERKESE GÜNAYDIN”

Bodrum’da tatilde olan Gonca Vuslateri kaldığı otelin kapısının önünde çarpıcı kıyafetiyle verdiği pozu şu sözlerle paylaştı:

“Kıyafet olmuş mu diye bakarken bacağımın zayıflıktan eridiğine şahit olmanın verdiği somurtkanlıktan herkese günaydın… Fakat kapı hoş, rengi çok güzel dekolte falan değil yoksa mesele.”

