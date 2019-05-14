Gönlünüzde taht kuran o yakışıklılar ya kadın olsaydı!

Son günlerde sosyal medyada herkes kendinin kadın ya da erkek halinin nasıl göründüğünü öğrenmek için bu filtre ile eğlenceli anlar geçiriyor. Bazen inanılmaz sonuçlar ortaya çıksa da çoğu kahkahalara neden oluyor. Game of Thorones oyuncularından tutunda ünlü yıldızlara kadar tüm dünyada gündem olan bu filtre ile çoğumuzun kalbine taht kuran, yıllarca hayran olduğumuz bu yıldızlar acaba kadın olsaydı nasıl görünürlerdi?

İşte ünlü yıldızların kadın ve erkek halleri...

1 Tom Hiddleston (Loki)

2 Chris Hemsworth (Thor)

3 Robert Downey Jr. (Iron Man)

4 Sebastian Stan (Bucky Barnes)

5 Tom Holland (Spider-Man)

6 Chadwick Boseman (Black Panther)

7 Chris Evans (Captain America)

8 Chris Pratt (Peter Quill)

9 Hugh Jackman (Wolverine)

10 Ian Mckellen (Magneto)

11 Mark Ruffalo (Hulk)

12 Jeremy Renner (Hawkeye)

13 Benedict Cumberbatch (Doctor Strange)

14 Ryan Reynolds (Deadpool)

15 Josh Brolin (Thanos)

16 Bradley Cooper (Rocket Raccoon)

17 Vin Diesel (Groot)

18 Patrick Stewart (Professor Charles Xavier)

19 Paul Bettany (Vision)

20 Michael B. Jordan (Erik Killmonger)

21 Paul Rudd ( Ant-Man)

22 Dave Bautista (Drax)



