Gönlünüzde taht kuran o yakışıklılar ya kadın olsaydı!

Son günlerde sosyal medyada herkes kendinin kadın ya da erkek halinin nasıl göründüğünü öğrenmek için bu filtre ile eğlenceli anlar geçiriyor. Bazen inanılmaz sonuçlar ortaya çıksa da çoğu kahkahalara neden oluyor. Game of Thorones oyuncularından tutunda ünlü yıldızlara kadar tüm dünyada gündem olan bu filtre ile çoğumuzun kalbine taht kuran, yıllarca hayran olduğumuz bu yıldızlar acaba kadın olsaydı nasıl görünürlerdi?
İşte ünlü yıldızların kadın ve erkek halleri...
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