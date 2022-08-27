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Gönül Dağı 3. sezon ilk tanıtımı yayınlandı! Gönül Dağı yeni sezon ne başlıyor?

27.08.2022 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gönül Dağı dizisinin yeni sezonu heyecanla beklenirken diziden 3. sezon tanıtım videosu geldi. TRT 1'de ekranlara gelen ve sezon finali yapan dizinin 3. sezon yayına başlama tarihi merak edildi. Peki Gönül Dağı ne zaman başlıyor? Gönül Dağı 3. sezon ne zaman yayına başlayacak? Gönül Dağı oyuncuları, konusu ve merak edilenler...

Trt 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nın ne zaman ekranlara döneceği, dizinin sevenleri tarafından araştırılıyor. Dizinin 2. sezon finalinde Dilek karakterine hayat veren Gülsim Ali diziye veda etmişti. Gönül Dağı 3. sezon fragmanı yayınlandı. Peki Gönül Dağı ne zaman başlayacak, yeni sezon tarihi belli oldu mu? İşte Gönül Dağı hakkında merak edilenler...

gönül dağı

GÖNÜL DAĞI 3. SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Gönül Dağı dizisinin çekimleri Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde gerçekleştirilmektedir. Dizide geçen Gedelli köyü, Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı bir köydür.

Mustafa Çiftçi'nin hikayelerinden uyarlanan Gönül Dağı dizisi 65. bölümü ile noktalanmıştı. Diziyi takip edenler Gönül Dağı'nın yeni sezon tarihini araştırıyor.

Severek izlenen Gönül Dağı dizisinin merakla beklenen 3. sezon tanıtım videosu yayınlandı. Gönül Dağı yeni sezonu 3 Eylül Cumartesi akşamı seyirciyle buluşacak.

gönül dağı yeni sezon

GÖNÜL DAĞI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Bozkırda bir Anadolu masalı... Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesidir Gönül Dağı...
Küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının hikayesidir Gönül Dağı…

Bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesidir Gönül Dağı…

Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan’ın başrollerini üstlendiği dizi, bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatıyor. Efsaneleri, gelenekleri, şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesi...

Çocukluk aşkı Dilek’le bir gün buluşma hayali kuran Taner’in kuzenleriyle yaptığı müthiş icat… Düğüncüleri, ağıtçıları, gelenekleri, tüm samimiyetiyle Anadolu insanı... Bozkır topraklarının süsü özgürlük timsali Yılki Atları...

Nerde bir aşığın, bir yetimin kalbi kırılsa Gönül Dağından bir parça taş kopar derler ama büyük ama küçük...

Sevdiklerine kavuşamayan aşıklara, savurduğu taşlarla kol kanat geren Gönül Dağı..

gönül dağı berk atan

GÖNÜL DAĞI OYUNCULARI KİMLERDİR?

Berk Atan (Taner)
Gülsim Ali İlhan (Dilek)
Yavuz Sepetçi (Ciritçi Abdullah)
Ege Aydan (Münir Başkan)
Semih Ertürk (Veysel)
Ecem Özkaya (Zahide)
Hazal Çağlar (Asuman)
Cihat Süvarioğlu (Ramazan)
Ferdi Sancar (Sefer)
Nazlı Pınar Kaya (Cemile)
Feyza Işık (Döndü)
Samet Arda Mercan (Erkan)
Ulviye Karaca (Gülsüm)
Gülhan Tekin (Günşıl)
Eser Eyüboğlu (Selami)
Şebnem Dilligil (Halime)
Erdal Cindoruk (Ağıtçı Hüseyin)
Ali Toptaş (İsmet)
Nihan Durukan Yapıcı (Kamuran)
Çiğdem Aygün (Keriman)
Ali Düşenkalkar (Düğüncü Muammer)
Nuri Gökaşan (Dişçi Musa)
Beril Karademir (Sedef)
Sercan İnceer (Seyfettin)

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