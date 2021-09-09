Gönül Dağı 31. bölüm fragmanı yayınlandı! Gönül Dağı 2. sezon ne zaman başlıyor?

TRT 1’in reyting rekorları kıran Gönül Dağı dizisinin yeni sezonundan ilk fragman yayınlandı. Gönül Dağı 31. bölümüyle kaldığı yerden devam etmeye hazırlanıyor. Gönül Dağı dizisinin 2. sezon tarihi belli oldu. Gönül Dağı dizisinin 31. Bölüm fragmanı da yayınlandı. İlk sezonu 30 bölüm süren dizinin yeni döneminde neler yaşanacağı merakla bekleniyor.

GÖNÜL DAĞI 2. SEZONA YENİ OYUNCU KATILDI

Gönül Dağı dizisinde Serdar karakteri ile hikayede yer alan Utku Ateş yeni sezonda yer almayacak. Beğeniyle izlenen diziye Serkan Kuru katıldı. Serkan Kuru, yeni sezondan itibaren dizide Doktor Kenan karakteri ile izleyici karşısına çıkacak.

Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Yavuz Sepetçi ve Ege Aydın'ın yer aldığı dizinin ikinci sezonu 11 Eylül tarihinde izleyiciyle buluşacak.



