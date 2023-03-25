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Gönül Dağı bu akşam var mı, yok mu? Yeni bölüm ne zaman? Gönül Dağı 90. bölüm özeti

25.03.2023 18:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gönül Dağı dizisi cumartesi akşamlarının reyting birincisi olmaya devam ediyor. Her bölümü büyük bir ilgi ve heyecanla beklenen dizinin yeni bölümü ve hangi gün yayınlandığı araştırılıyor. Taner, Veysel ve Ramazan'ın eğlenceli ve hüzünlü hikayesi herkes tarafından oldukça sevildi. Peki Gönül Dağı bu akşam var mı, yok mu? Yeni bölüm ne zaman? İşte Gönül Dağı 90. bölüm özeti...

Gönül Dağı bu akşam var mı, yok mu? Yeni bölüm ne zaman? Gönül Dağı 90. bölüm özeti

TRT1'in ilgiyle takip edilen dizisi Gönül Dağı 3. sezonu ile yayın hayatına devam ediyor. Gönül Dağı, geçtiğimiz sezonda Dilek'in diziye aniden veda etmesiyle oldukça konuşulmuştu. Sıcak bir aile hikayesini konu edinen dizinin yeni bölümü ve yayın günü oldukça merak edildi. İzleyiciler Gönül Dağı bu akşam var mı merak ediyorlar. İşte sevilen dizi ile ilgili detaylı bilgiler ve 90. bölüm özeti...

GÖNÜL DAĞI BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

Gönül Dağı dizisi cumartesi akşamları yayınlanmaya devam ediyor. Bu akşam TRT1'de Türkiye - Ermenistan milli maçının yayınlanacak olması nedeniyle Gönül Dağı yeni bölüm yayınlanmayacak. Bugün yayınlanacak bölüm 22 Mart Çarşamba günü ekrana gelmişti.

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Gönül Dağı, haftaya cumartesi saat 20.00'de yeni bölümü ile kaldığı yerden ekranlarda olacak. Amca oğulları Taner , Veysel ve Ramazan'ın hikayesi kaldığı yerden devam edecek.

GÖNÜL DAĞI 90.BÖLÜM ÖZET

Ramazan coşkusu kasabada başlamıştır. Selma Öğretmen, iftiralarla boğuşmaya devam ederken, Yasemin'in onunla ilgili attığı iftira ortaya çıkar. Yaptığı kötülükler anlaşılınca Yasemin, iyice öfkelenir. Yasemin'in intikamı nasıl olacaktır? Dişçi Musa'nın hastalığına teşhis koyulur.

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Cemile ve Veysel, babalarının tekrar kaybolacağından endişelenirken, Taner'in bir icadı ikiliye yardımcı olur. Dişçi Musa, hastalığının ilerleme ihtimaliyle bir karar alır. Kararı ne olacaktır? Ramazan ile evliliği çıkmaza giren Asuman, kasabadan ayrılmaya karar verir. Asuman gidecek midir?

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