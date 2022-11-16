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Gönül Dağı dizisinde olay fragman! "Mahmut Tuncer’i kaybettik! Öldü mü yani şimdi Mahmut Tuncer?"

16.11.2022 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gönül Dağı dizisi her hafta cumartesi akşamları ekrana geliyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve oyuncuları arasında Berk Atan gibi isimlerin yer aldığı Gönül Dağı’nın yeni bölüm fragmanına Mahmut Tuncer sahnesi damga vurdu. Dizide Hazal Çağlar’ın hayat verdiği Asuman karakterinin, “Mahmut Tuncer’i kaybettik!” demesi olay oldu.

Gönül Dağı dizisinde olay fragman! "Mahmut Tuncer’i kaybettik! Öldü mü yani şimdi Mahmut Tuncer?"

Gönül Dağı yeni bölüm fragmanına Mahmut Tuncer sahnesi damga vurgu. Gönül Dağı 77. bölüm fragmanında Asuman, “Mahmut Tunceri kaybettik! Yani adam puf oldu!’ diyor. Bunun üzerine Ramazan adeta şoka giriyor ve “Öldü mü yani Mahmut Tuncer?” yanıtını veriyor. Daha sonra sokak sokak gezerek Mahmut Tuncer’i aramaya başlıyorlar.

RAMAZAN

Ramazan sokakta gördüğü birine, “Mahmut Tuncer’i gördün mü?” diye soruyor ve “Mahmutların Tuncer mi? O askere gitmişti.” yanıtını alıyor.

mahmut-tuncer

Fragmanda Mahmut Tuncer’in kaçırıldığı ve bir evde bağlı tutulduğu görülüyor.
İşte yeni bölüm özeti…
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Amcaoğulları sıcak su ihalesini alırlar. Kasabadaki her eve sıcak su sistemini kuracaklardır. Fakat kasabalı bu fikre sıcak bakmayınca amcaoğulları çözüm arayışına girer. Taner’in bulacağı çözüm ne olacaktır? Elif ve Kenan söz yüzüklerini taktıktan sonra nişan hazırlıklarına başlayacaktır. Fakat Elif, nişan için çok hevesli değildir. Bunu fark eden Kenan bir karar alır ve Dişçi Musa’yla beraber bir yolculuğa çıkar. Elif, Kenan’ın ortadan kaybolması üzerine endişelenirken Kenan yanında Elif’i şaşkına çevirecek biriyle çıkagelir. Elif ve Kenan’ın evlilik yolculuğu nasıl sürecektir?

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Mahmut Tuncer gönül dağı

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