Gönül Dağı Mihriban'dan sonra bir isim daha veda etti! Gönül Dağı Hüseyin neden ayrıldı?

Berk Atan, Semih Ertürk, Hazal Çağlar, Melis Sevinç, Zümre Meğreli, Cihat Süvarioğlu, Nazlı Pınar Kaya, Ferdi Sancar ve Eser Eyüboğlu gibi oyuncuların rol aldığı Gönül Dağı dizisinde vedalar peş peşe geldi.

Gönül Dağı Mihriban karakterine hayat veren güzel oyuncu Hande Nur Tekin "Bu dünyadan bir Mihriban geçti" diyerek rekortmen diziye veda etmişti.

Gönül Dağı'nın Hüseyin'i de diziden ayrıldı. Yapım şirketiyle karşılıklı anlaşan usta oyuncunun veda mesajı da dikkat çekti.

Erdal Cindoruk paylaşımında "Sevgili dostlar. Gönül Dağı dizisinde, bu bölüm itibari ile görevim sona ermiştir. Bende emeği olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Sosyal medyada Cindoruk'un kararına pek çok mesaj gelirken "İyi dayandınız", "Sorun mu oldu?", "Bu ayrılık kafa karıştırdı" yorumları da geldi.