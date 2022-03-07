Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar, Berk Atan ile samimi pozunu paylaştı! ''Adam öldürüyorlar''

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı ile milyonların tanıdığı bir isim haline gelen ünlü oyuncu Hazal Çağlar, dizinin başrol oyuncusu Berk Atan ile sarmaş dolaş pozunu paylaştı. Hazal Çağlar, Berk Atan ile samimi pozuna ''Adam öldürüyorlar'' notunu düştü.

Geçtiğimiz haftalarda fenomen Selin Yağcıoğlu ile 1 yıllık birlikteliğini sonlandıran Berk Atan'ın Hazal Çağlar ile samimi karesi, Gönül Dağı izleyicisini heyecanlandırdı. Sosyal medyada ''Asuman elden gidiyor'' ve ''Aslında çok yakışıyorlar'' gibi yorumlar yapıldı.

Ancak Hazal Çağlar'ın kendisinden 15 yaş büyük iş insanı Atilla Bingöl ile aşk yaşadığı öne sürülüyor.

Beykent Üniversitesi'nde Oyunculuk eğitimi alan Hazal Çağlar, Aile Hükümeti filmiyle ekran macerasına adım atmıştı.

Şimdilerde Gönül Dağı dizisinde Ramazan'ın büyük aşkı Asuman'a hayat veren Hazal Çağlar, duru güzelliğiyle kısa sürede büyük bir hayran kitlesi kazandı.

Sosyal medyada epey aktif olan Hazal Çağlar'ın Instagram'da 200 binden fazla takipçisi bulunuyor.



