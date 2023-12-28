MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar'ı bir de Instagram'da görün! Cesur pozlarına beğeni yağdı

Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar'ı bir de Instagram'da görün! Cesur pozlarına beğeni yağdı

28.12.2023 12:50 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT1'in sevilen ve büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Gönül Dağı'nda hayat verdiği Asuman karakteriyle büyük beğeni toplayan Hazal Çağlar sosyal medyadaki iddialı ve cesur pozlarıyla olay oldu. Duru güzelliğiyle dikkat çeken Çağlar'ın pozlarına beğeni yağdı.

Oyuncu kadrosu ve farklı hikayesiyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Gönül Dağı dizisinde hayat verdiği Asuman karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Hazal Çağlar sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor.

Her paylaşımı beğeni yağmuruna tutulan güzel oyuncu iddialı ve cesur tarzıyla dikkat çekiyor. İddialı pozlarını peş peşe paylaşan güzel oyuncuya; 'Bu güzelliğin halis mi?', 'Şaka mısın sen?', 'Bu nasıl bir güzellik' gibi yorumlar yapıldı.

Hazal Çağlar 1

9 Kasım 1995 İstanbul doğumlu olan oyuncu Hazal Çağlar, İstanbul'da doğdu. Kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaşan Çağlar, dizideki belediye başkanının kızı rolüyle beğeni topluyor.

Hazal Çağlar 2

No 10 Studıo Temel Oyunculuk eğitimi alan Çağlar akabinde ise Metin Balekoğlu’ndan Kamera Önü Oyunculuk Eğitimi aldı.

Hazal Çağlar 3

Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü'nden mezun olan Hazal, ilk kez Aile Hükümeti filminde rol aldı.

Hazal Çağlar 8

Hazal Çağlar 7

Hazal Çağlar 6

Hazal Çağlar 5

Hazal Çağlar 4


Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü oyuncudan kötü haber!Ünlü oyuncudan kötü haber!
Usta sanatçının kızı sevgilisiyle buz dolu fıçıya girdi!Usta sanatçının kızı sevgilisiyle buz dolu fıçıya girdi!
Plajda üstsüz güneşlendi! Kocası yanında beklediPlajda üstsüz güneşlendi! Kocası yanında bekledi
Anahtar Kelimeler:
gönül dağı hazal çağlar Oyuncu gönül ünlü oyuncu karakteri
En Çok Okunan Haberler
Müstehcen videolar ve parti... Bakan Yerlikaya duyurdu!

Müstehcen videolar ve parti... Bakan Yerlikaya duyurdu!

Malatya'da korkutan deprem!

Malatya'da korkutan deprem!

Kuzey Marmara Otoyolu'nda katliam gibi kaza!

Kuzey Marmara Otoyolu'nda katliam gibi kaza!

1 Ocak’tan itibaren 5 yeni uygulama hayata geçiyor!

1 Ocak’tan itibaren 5 yeni uygulama hayata geçiyor!

Emekli zammını da duyurdu!

Emekli zammını da duyurdu!

İfadesinde şoke eden detaylar! Kocasını suçladı: Gürcistan detayı

İfadesinde şoke eden detaylar! Kocasını suçladı: Gürcistan detayı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Rahat, şık ve sıcacık bir kış geçirmek isteyenler için mont seçme rehberi

Rahat, şık ve sıcacık bir kış geçirmek isteyenler için mont seçme rehberi

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Bu sezon mutlaka denemeniz gereken 5 trend 5 elbise!

Bu sezon mutlaka denemeniz gereken 5 trend 5 elbise!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.