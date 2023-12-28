Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar'ı bir de Instagram'da görün! Cesur pozlarına beğeni yağdı

Oyuncu kadrosu ve farklı hikayesiyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Gönül Dağı dizisinde hayat verdiği Asuman karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Hazal Çağlar sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor.

Her paylaşımı beğeni yağmuruna tutulan güzel oyuncu iddialı ve cesur tarzıyla dikkat çekiyor. İddialı pozlarını peş peşe paylaşan güzel oyuncuya; 'Bu güzelliğin halis mi?', 'Şaka mısın sen?', 'Bu nasıl bir güzellik' gibi yorumlar yapıldı.

9 Kasım 1995 İstanbul doğumlu olan oyuncu Hazal Çağlar, İstanbul'da doğdu. Kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaşan Çağlar, dizideki belediye başkanının kızı rolüyle beğeni topluyor.

No 10 Studıo Temel Oyunculuk eğitimi alan Çağlar akabinde ise Metin Balekoğlu’ndan Kamera Önü Oyunculuk Eğitimi aldı.

Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü'nden mezun olan Hazal, ilk kez Aile Hükümeti filminde rol aldı.







