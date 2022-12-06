Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar kız kardeşini paylaştı! Gören 'Güzellik genetik' dedi

Gönül Dağı'nda Cihat Süvarioğlu ile partner olan Hazal Çağlar, kameralar ardındaki yaşamıyla merak uyandırıyor. Güzel oyuncunun kız kardeşi Tülay Çağlar'ı gören aynı şeyi söyledi.

Hazal Çağlar ile pozunu telefonda ekran görüntüsü yapan Tülay Çağlar, paylaşımına ''Diğer yarım, en güzel ekran resmim'' notunu düştü.

Sosyal medyada aktif olan Tülay Çağlar, hayatına dair kareleri sık sık takipçileriyle paylaşıyor.

Tülay Çağlar'ın pozlarına ''İkisi de birbirinden güzel'' ve ''Güzelik genlerde var'' gibi yorumlar yapılıyor.

Tülay Çağlar'ın Instagram'da 3 bin takipçisi mevcut.

Aslen Erzincanlı olan Hazal Çağlar, Beykent Üniversitesi'nde oyunculuk eğitimi almıştı.

Yalnızca rol kabiliyetiyle değil, sesiyle de büyüleyen Hazal Çağlar'ın gelecek vaat eden yıldızlar arasında yer aldığı konuşuluyor.



