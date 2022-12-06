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Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar kız kardeşini paylaştı! Gören 'Güzellik genetik' dedi

06.12.2022 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı'nda hayat verdiği Asuman karakteriyle milyonların gönlüne taht kuran ünlü oyuncu Hazal Çağlar, kız kardeşi Tülay Çağlar ile poz verdi. Çağlar kardeşler, güzellikleriyle dikkat çekti.

Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar kız kardeşini paylaştı! Gören 'Güzellik genetik' dedi

Gönül Dağı'nda Cihat Süvarioğlu ile partner olan Hazal Çağlar, kameralar ardındaki yaşamıyla merak uyandırıyor. Güzel oyuncunun kız kardeşi Tülay Çağlar'ı gören aynı şeyi söyledi.

Hazal Çağlar ile pozunu telefonda ekran görüntüsü yapan Tülay Çağlar, paylaşımına ''Diğer yarım, en güzel ekran resmim'' notunu düştü.

Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar kız kardeşini paylaştı! Gören 'Güzellik genetik' dedi

Sosyal medyada aktif olan Tülay Çağlar, hayatına dair kareleri sık sık takipçileriyle paylaşıyor.

Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar kız kardeşini paylaştı! Gören 'Güzellik genetik' dedi

Tülay Çağlar'ın pozlarına ''İkisi de birbirinden güzel'' ve ''Güzelik genlerde var'' gibi yorumlar yapılıyor.

Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar kız kardeşini paylaştı! Gören 'Güzellik genetik' dedi

Tülay Çağlar'ın Instagram'da 3 bin takipçisi mevcut.

Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar kız kardeşini paylaştı! Gören 'Güzellik genetik' dedi

Aslen Erzincanlı olan Hazal Çağlar, Beykent Üniversitesi'nde oyunculuk eğitimi almıştı.

Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar kız kardeşini paylaştı! Gören 'Güzellik genetik' dedi

Yalnızca rol kabiliyetiyle değil, sesiyle de büyüleyen Hazal Çağlar'ın gelecek vaat eden yıldızlar arasında yer aldığı konuşuluyor.

Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar kız kardeşini paylaştı! Gören 'Güzellik genetik' dedi

Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar kız kardeşini paylaştı! Gören 'Güzellik genetik' dedi

Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar kız kardeşini paylaştı! Gören 'Güzellik genetik' dedi

Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar kız kardeşini paylaştı! Gören 'Güzellik genetik' dedi


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