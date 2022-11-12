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  4. Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar mini şortuyla Dubai'de poz verdi! Bakan bir daha baktı

Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar mini şortuyla Dubai'de poz verdi! Bakan bir daha baktı

12.11.2022 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gönül Dağı dizisinde hayat verdiği 'Asuman' karakteriyle büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Hazal Çağlar, doğum gününü kutlamak için Dubai'yi tercih etti. Burj Khalifa'nın önünde poz veren Hazal Çağlar, mini şortuyla beğeni topladı.

Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar mini şortuyla Dubai'de poz verdi! Bakan bir daha baktı

Gönül Dağı'nın güzel oyuncusu Hazal Çağlar, Dubai paylaşımıyla Instagram'ı salladı.

Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar mini şortlu Dubai pozlarını paylaştı! Bakan bir daha baktı

27 yaşına giren Hazal Çağlar, Birleşik Arap Emirlikleri'nin ünlü gökdeleni önünde poz verdi.

Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar mini şortlu Dubai pozlarını paylaştı! Bakan bir daha baktı

Aile Hükümeti filmiyle ekran yolculuğuna adım atan Hazal Çağlar, başrollerini Berk Atan, Cihat Süvarioğlu, Nazlı Pınar Kaya ile paylaştığı Gönül Dağı dizisiyle büyük bir çıkış yakaladı.

Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar mini şortuyla Dubai'de poz verdi! Bakan bir daha baktı

Beykent Üniversitesi'nde oyunculuk eğitimi alan Çağlar, sonrasında İstanbul Üniversitesi'nde işletme bölümünü bitirdi.

Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar mini şortuyla Dubai'de poz verdi! Bakan bir daha baktı

Hazal Çağlar'ın Instagram'da 270 bini aşkın takipçisi bulunuyor.

Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar mini şortuyla Dubai'de poz verdi! Bakan bir daha baktı

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