Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar mini şortuyla Dubai'de poz verdi! Bakan bir daha baktı

Gönül Dağı'nın güzel oyuncusu Hazal Çağlar, Dubai paylaşımıyla Instagram'ı salladı.
27 yaşına giren Hazal Çağlar, Birleşik Arap Emirlikleri'nin ünlü gökdeleni önünde poz verdi.
Aile Hükümeti filmiyle ekran yolculuğuna adım atan Hazal Çağlar, başrollerini Berk Atan, Cihat Süvarioğlu, Nazlı Pınar Kaya ile paylaştığı Gönül Dağı dizisiyle büyük bir çıkış yakaladı.
Beykent Üniversitesi'nde oyunculuk eğitimi alan Çağlar, sonrasında İstanbul Üniversitesi'nde işletme bölümünü bitirdi.
Hazal Çağlar'ın Instagram'da 270 bini aşkın takipçisi bulunuyor.