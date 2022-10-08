Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar gömleğinin düğmelerini açıp poz verdi! 'Yandı buralar'

Geçtiğimiz haftalarda yeni sezonuyla ekrana gelen Gönül Dağı dizisi, güçlü oyuncu kadrosu ve samimi öyküsüyle Türk izleyicisinin gönlüne taht kurdu. Gönül Dağı'nda Ramazan'ın biricik aşkı Asuman'ı canlandıran güzel oyuncu Hazal Çağlar, gömleğinin düğmelerini açıp verdiği pozlarla, takipçilerinden tam puan aldı.

Güzel oyuncunun paylaşımına, ''Ramazan görmesin'', ''Yine bomba gibi döndün'', ''Yandı buralar'' ve ''Gönül Dağı'nın prensesi'' gibi yorumlar yapıldı.

26 yaşındaki genç yıldız, İstanbul Üniversitesi'nde İşletme eğitimi aldıktan sonra tiyatroya yöneldi.

Beykent Üniversitesi'nde oyunculuk bölümün bitiren Çağlar, Galatasaray TV'de sunuculuk yaptı.

Müzik kliplerinde de kamera karşısına geçen güzel oyuncu, Aile Hükümeti filminde rol almıştı.

Şimdilerde Gönül Dağı dizisinde Cihat Süvarioğlu ile partner olan Hazal Çağlar, yalnızca rol kabiliyetiyle değil, güzelliğiyle de adından söz ettiriyor.

Instagram'da epey aktif olan Hazal Çağlar'ın 270 bini aşkın takipçisi bulunuyor.



