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Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar gömleğinin düğmelerini açıp poz verdi! 'Yandı buralar'

08.10.2022 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı, cumartesi akşamlarının sevilen yapımları arasında yer alıyor. Kadrosunda Berk Atan, Cihat Süvarioğlu, Nazlı Pınar Kaya ve Ecem Özkaya gibi isimlerin bulunduğu dizide hayat verdiği 'Asuman' karakteriyle büyük beğeni toplayan güzel oyuncu Hazal Çağlar, Instagram hesabından paylaştığı mini şortlu pozlarıyla yorum yağmuruna tutuldu.

Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar gömleğinin düğmelerini açıp poz verdi! 'Yandı buralar'

Geçtiğimiz haftalarda yeni sezonuyla ekrana gelen Gönül Dağı dizisi, güçlü oyuncu kadrosu ve samimi öyküsüyle Türk izleyicisinin gönlüne taht kurdu. Gönül Dağı'nda Ramazan'ın biricik aşkı Asuman'ı canlandıran güzel oyuncu Hazal Çağlar, gömleğinin düğmelerini açıp verdiği pozlarla, takipçilerinden tam puan aldı.

Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar gömleğinin düğmelerini açıp poz verdi! 'Ramazan görmesin'

Güzel oyuncunun paylaşımına, ''Ramazan görmesin'', ''Yine bomba gibi döndün'', ''Yandı buralar'' ve ''Gönül Dağı'nın prensesi'' gibi yorumlar yapıldı.

Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar gömleğinin düğmelerini açıp poz verdi! 'Ramazan görmesin'

Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar gömleğinin düğmelerini açıp poz verdi! 'Ramazan görmesin'

26 yaşındaki genç yıldız, İstanbul Üniversitesi'nde İşletme eğitimi aldıktan sonra tiyatroya yöneldi.

Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar gömleğinin düğmelerini açıp poz verdi! 'Yandı buralar'

Beykent Üniversitesi'nde oyunculuk bölümün bitiren Çağlar, Galatasaray TV'de sunuculuk yaptı.

Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar gömleğinin düğmelerini açıp poz verdi! 'Yandı buralar'

Müzik kliplerinde de kamera karşısına geçen güzel oyuncu, Aile Hükümeti filminde rol almıştı.

Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar gömleğinin düğmelerini açıp poz verdi! 'Yandı buralar'

Şimdilerde Gönül Dağı dizisinde Cihat Süvarioğlu ile partner olan Hazal Çağlar, yalnızca rol kabiliyetiyle değil, güzelliğiyle de adından söz ettiriyor.

Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar gömleğinin düğmelerini açıp poz verdi! 'Yandı buralar'

Instagram'da epey aktif olan Hazal Çağlar'ın 270 bini aşkın takipçisi bulunuyor.

Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar gömleğinin düğmelerini açıp poz verdi! 'Yandı buralar'


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