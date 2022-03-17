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Gönül Dağı'nın Asya'sı Buse Orcan'ın iddialı pozu olay oldu! ''Sen neymişsin Asya!''

17.03.2022 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı'nda canlandırdığı Asya karakteriyle büyük beğeni toplayan ünlü manken Buse Orcan, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Bir dergi çekimi için kamera karşısına geçen Buse Orcan, kırmızılar içinde verdiği pozlarla beğeni yağmuruna tutuldu.

Gönül Dağı'nın Asya'sı Buse Orcan'ın iddialı pozu olay oldu! ''Sen neymişsin Asya!''

Gönül Dağı'nın tescilli güzeli Buse Orcan, Instagram hesabından paylaştığı iddialı pozlarıyla takipçilerini büyüledi. Kırmızı bir eldiven, küpe ve ruj tercih eden Buse Orcan'a beğeni yağdı.

Gönül Dağı'nın Asya'sı Buse Orcan'ın dizideki halini unutun! Kırmızı rujlu pozlarına beğeni yağdı

Buse Orcan'ın paylaşımına ''Sen neymişsin Asya'', ''Alev aldı buralar'' ve ''Kırmızı çok yakışmış'' gibi yorumlar yapıldı.

Gönül Dağı'nın Asya'sı Buse Orcan'ın dizideki halini unutun! Kırmızı rujlu pozlarına beğeni yağdı

20 yaşındaki Buse Orcan, 2018 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında ikinci olmuştu.

Gönül Dağı'nın Asya'sı Buse Orcan'ın bu halini unutun! İddialı pozuna beğeni yağdı

Başakşehir Üniversitesi'nde Lojistik Yönetimi bölümünde okuyan Buse Orcan, çeşitli reklam filmlerinde kamera karşısına geçti.

Gönül Dağı'nın Asya'sı Buse Orcan'ın bu halini unutun! İddialı pozuna beğeni yağdı

Şimdilerde Gönül Dağı dizisinde sevgiye muhtaç bir kasaba kızını canlandıran Buse Orcan'ın diziden ayrılacağı konuşuluyor.

Gönül Dağı'nın Asya'sı Buse Orcan'ın bu halini unutun! İddialı pozuna beğeni yağdı

İddiaya göre Ramazan ile evlenmekten vazgeçen Asya, Asuman ve Ramazan'ın kavuşması için izini kaybettirecek.

Gönül Dağı'nın Asya'sı Buse Orcan'ın bu halini unutun! İddialı pozuna beğeni yağdı

Sosyal medyada aktif olan Buse Orcan'ın, Instagram'da 40 binden fazla takipçisi mevcut.

Gönül Dağı'nın Asya'sı Buse Orcan'ın bu halini unutun! İddialı pozuna beğeni yağdı

Tescilli güzel, iddialı paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Gönül Dağı'nın Asya'sı Buse Orcan'ın bu halini unutun! İddialı pozuna beğeni yağdı

Gönül Dağı'nın Asya'sı Buse Orcan'ın bu halini unutun! İddialı pozuna beğeni yağdı

Gönül Dağı'nın Asya'sı Buse Orcan'ın bu halini unutun! İddialı pozuna beğeni yağdı


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Anahtar Kelimeler:
TRT 1 Gönül Dağı dizisi Berk Atan Gülsim Ali
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