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  4. Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali, dizi biter bitmez gidiyor

Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali, dizi biter bitmez gidiyor

10.12.2021 20:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1’in reyting rekorları kıran Gönül Dağı dizisinde Dilek karakterini canlandıran Gülsim Ali’nin ünü ülke sınırlarını aştı. Yeni bir reklam anlaşmasına imza atan güzel oyuncu, Pakistan’ın en büyük kadın giyim markalarından birinin yeni reklam yüzü oldu.

Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali, dizi biter bitmez gidiyor

TRT1’in çok izlenen dizilerinden Gönül Dağı’nın başrol oyuncusu Gülsim Ali, Pakistan merkezli uluslararası tekstil devi ile reklam anlaşması yaptı.

Son Yaz Balkanlar, Hanım Köylü ve Diriliş Ertuğrul gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Gülsim Ali, şimdilerde Gönül Dağı dizisiyle kalpleri fethediyor.

Diriliş Ertuğrul dizisindeki rolüyle Pakistan’da fenomen olan güzel oyuncu, markanın uluslararası yüzü oldu.

REKLAM FİLMİ İSTANBUL’DA ÇEKİLDİ

Oyuncunun adını taşıyan MariaBXGülsimAli koleksiyonunun reklam filmi geçtiğimiz haftalarda İstanbul’da Sait Halim Paşa Yalısı’nda çekildi.

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Koleksiyon Pakistan’ın dışında ABD, İngiltere ve Ortadoğu ülkelerinde satışa sunulacak. Snob Magazin’in haberine göre; Gönül Dağı dizisinin yoğun çekim maratonu nedeniyle Pakistan’a gidemeyen oyuncunun dizi tatile girdiğinde bu ülkeye giderek çeşitli etkinliklere katılacağı öğrenildi.


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Gülsim Ali
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