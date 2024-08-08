Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali Instagram yasağına 'detoks' deyince Kenan Erçetingöz kendini tutamadı! Yargıtay'ın hakaret saymadığı kelimeleri tek tek sıralayıp ağzına geleni söyledi

MYNET-TRT1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nda hayat verdiği 'Dilek Akgün' karakteri ile tanınan Gülsim Ali günlerdir akıbeti merak edilen Instagram yasağına dair yorumuyla sosyal medyada gündem olmuştu.

Ünlü oyuncu yurt dışından yeni geldiğini söyleyerek bir sıkıntı yaşamadığı ifade etmiş ve 'Ben Instagram detoksu yapan bir insan olduğum için.. Daha önce haberlerim çıkmıştı mesela bu gerçek haberdi! Yani seviyorum uzaklaşmayı ve sakin kalmayı. O yüzden dinlenmek güzel hepimiz için bence bir dinleneceğiz' demişti.

SÖZLERİNE KAYITSIZ KALAMADI

Bu sözleriyle tepki çeken Gülsim Ali'ye Kenan Erçetingöz de kayıtsız kalamadı. Erçetingöz Yargıtay'ın hakaret saymadığı kelimeleri tek tek sıralayıp Gülsim Ali'ye adeta ateş püskürdü.

AĞZINA GELENİ SÖYLEDİ

Erçetingöz ünlü ismin röportajından kesiti paylaşıp ''Oyuncuymuş! Nerede oynamış bilmiyorum! Gülsüm Ali'miş adı! Bu tip 'embesil' tiplerin, 'karaktersiz' açıklamaları dünyadan bir haber olduklarını gösteriyor! Instagram kapanmasını detox-botox olarak gösteren 'yalaka' tiplerin özgürlüklerin kısıtlanmasından haberleri yok! Yazık!'' ifadelerini kullandı.

Erçetingöz bir sonraki storysinde de söz konusu kelimeleri paylaşarak kendisinin Gülsim Ali'ye hakaret etmediğini söyledi.