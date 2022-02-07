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Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali'nin eski aşkı yakışıklı oyuncu çıktı! Görenler inanamadı

07.02.2022 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı'nda hayat verdiği 'Dilek' karakteriyle kalpleri kazanan ünlü oyuncu Gülsim Ali hakkında şaşırtan bir detay ortaya çıktı.

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali'nin eski aşkı yakışıklı oyuncu çıktı! Görenler inanamadı

Kadrosunda Berk Atan, Gülsim Ali, Semih Ertürk, Cihat Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi isimlerin yer aldığı Gönül Dağı dizisi, her cumartesi akşamı, evlere konuk oluyor. Dizinin masum güzeli Dilek'i canlandıran ünlü oyuncu Gülsim Ali'nin eski aşkı bakın kim çıktı...

26 yaşındaki güzel oyuncu Gülsim Ali, Bulgaristan'da yaşayan Türk bir ailenin kızı.

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali'nin eski aşkı yakışıklı oyuncu çıktı! Görenler inanamadı

Bulgaristan'da düzenlenen bir güzellik yarışmasında keşfedilen Gülsim Ali, Son Yaz Balkanlar dizisiyle şöhret kapısını araladı.

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali'nin eski aşkı yakışıklı oyuncu çıktı! Görenler inanamadı

Seddülbahir 32 Saat ve Hanım Köylü dizisinde başrolü deneyimleyen güzel oyuncu, şimdilerde Gönül Dağı dizisi için kamera karşısına geçiyor.

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali'nin eski aşkı yakışıklı oyuncu çıktı! Görenler inanamadı

Aşk hayatıyla gündeme gelmekten kaçınan Gülsim Ali hakkında şaşırtan bir detay ortaya çıktı.

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali'nin eski aşkı yakışıklı oyuncu çıktı! Görenler inanamadı

Gülsim Ali'nin 2016 yılında yayınlanan Hanım Köylü dizisindeki partneri Yusuf Çim ile kısa süren bir beraberlik yaşadığını duyanlar şaşıp kaldı.

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali'nin eski aşkı yakışıklı oyuncu çıktı! Görenler inanamadı

Yusuf Çim, daha önce Çilek Kokusu dizisindeki partneri Demet Özdemir ile birlikteydi.

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali'nin eski aşkı yakışıklı oyuncu çıktı! Görenler inanamadı

Yusuf Çim'in gece hayatından rahatsız olan Demet Özdemir, yakışıklı oyuncudan ayrılma kararı almıştı.

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali'nin eski aşkı yakışıklı oyuncu çıktı! Görenler inanamadı

Bir süre hayatına kimseyi almayan Gülsim Ali, 2019 yılında yer aldığı Yüzleşme dizisindeki rol arkadaşı Durul Bazan ile anıldı.

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali'nin eski aşkı yakışıklı oyuncu çıktı! Görenler inanamadı

Gülsim Ali ve Durul Bazan arasında 23 yaş, Ali'nin ailesini rahatsız etmişti.

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali'nin eski aşkı yakışıklı oyuncu çıktı! Görenler inanamadı

Şimdilerde Gülsim Ali'nin hayatında biri olup olmadığı bilinmiyor.

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali'nin eski aşkı yakışıklı oyuncu çıktı! Görenler inanamadı


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Anahtar Kelimeler:
Gülsim Ali
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