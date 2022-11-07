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  4. Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin yine çok cesur! Süper minili pozunu paylaştı

Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin yine çok cesur! Süper minili pozunu paylaştı

07.11.2022 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Berk Atan, Melis Sevinç, Cihat Süvarioğlu ve Hazal Çağlar'ın paylaştığı Gönül Dağı'nda 'Meryem' karakterine hayat veren Sevilay Gültekin, iddialı paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Arkadaşının düğününe katılan genç yıldız, süper minili pozuyla beğeni topladı.

Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin yine çok cesur! Süper minili pozunu paylaştı

Gönül Dağı dizisiyle tanınan Sevilay Gültekin, süper minili düğün pozuyla yorum yağmuruna tutuldu.

Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin yine çok cesur! Süper minili pozuna yorum yağdı

Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin yine çok cesur! Süper minili pozuna yorum yağdı

Sevilay Gültekin, takı taktığı anları da takipçileriyle paylaştı.

Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin yine çok cesur! Süper minili pozuna yorum yağdı

Instagram'da epey aktif olan Sevilay Gültekin, sosyal medyada dizideki görüntüsünden oldukça farklı bir imaj çiziyor.

Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin yine çok cesur! Süper minili pozunu paylaştı

Gerçek hayattaki haliyle Gönül Dağı izleyicilerini şaşırtan Sevilay Gültekin, hayatına dair kareleri sık sık takipçileriyle paylaşıyor.

Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin yine çok cesur! Süper minili pozunu paylaştı

Sevilay Gültekin, daha önce Yeni Gelin ve Elimi Bırakma gibi dizilerde rol almıştı.

Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin yine çok cesur! Süper minili pozunu paylaştı

Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin yine çok cesur! Süper minili pozunu paylaştı


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