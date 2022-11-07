Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin yine çok cesur! Süper minili pozunu paylaştı

Gönül Dağı dizisiyle tanınan Sevilay Gültekin, süper minili düğün pozuyla yorum yağmuruna tutuldu.

Sevilay Gültekin, takı taktığı anları da takipçileriyle paylaştı.

Instagram'da epey aktif olan Sevilay Gültekin, sosyal medyada dizideki görüntüsünden oldukça farklı bir imaj çiziyor.

Gerçek hayattaki haliyle Gönül Dağı izleyicilerini şaşırtan Sevilay Gültekin, hayatına dair kareleri sık sık takipçileriyle paylaşıyor.

Sevilay Gültekin, daha önce Yeni Gelin ve Elimi Bırakma gibi dizilerde rol almıştı.



