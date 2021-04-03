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Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan sır gibi sakladığı sevgilisini yanlışlıkla ifşa etti

03.04.2021 00:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT1’in sevilen yapımı Gönül Dağı dizisinde Taner karakterini canlandıran Berk Atan, sır gibi sakladığı sevgilisini yanlışlıkla ifşa etti.

Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan sır gibi sakladığı sevgilisini yanlışlıkla ifşa etti

Gönül Dağı dizisinin Taner’i Berk Atan, sır gibi sakladığı sevgilisini yanlışlıkla Instagram hesabından ifşa etti.

Snob Magazin'in özel haberine göre; 'Güneşin Kızları', 'Dayan Yüreğim' ve 'Gönül Dağı' gibi dizilerden tanıdığımız son dönemin dikkat çeken yıldızı Berk Atan'ın özel hayatı hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

Yakışıklı oyuncu Berk Atan'ın influencer Selin Yağcıoğlu ile aşk yaşadığı öne sürüldü. Selin Yağcıoğlu, Berk Atan'ın kendisine Instagram üzerinden attığı, "Aşkım hislerimi anlatıyorum sana" mesajını yanlışıkla Instagram story'sinde paylaştı.

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SEVGİLİSİNİ YANLIŞLIKLA İFŞA ETTİ

Yağcıoğlu, sevgilisini ifşa ettiğini fark edince bu paylaşımını kaldırdı. Ancak ekran görüntüsü alınmasının önüne geçemedi.

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Berk Atan ile Selin Yağcıoğlu'nun Instagram'da takipleştikleri de görüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Gönül Dağı dizisi Instagram
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