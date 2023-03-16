Gönül Dağı'nın yıldızı Berk Atan sevgilisiyle barıştı! Tatil pozlarını peş peşe paylaştı

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı’nda Taner karakterine hayat veren Berk Atan, bir süredir Selin Yağcıoğlu ile aşk yaşıyordu. Sosyal medya fenomeni olan Selin Yağcıoğlu ile inişli çıkışlı bir ilişkisi olan Berk Atan’ın ayrıldığı iddiaları gündemde yer almıştı.

31 yaşındaki yakışıklı oyuncunun Yağcıoğlu ile barıştığı ortaya çıktı. Berk Atan ve Selin Yağcıoğlu aynı anda Dubai tatilinden pozlarını paylaştılar.

Ünlü isimlerin beraber fotoğraf paylaşımı yapmamasının ardından takipçileri “Enişteyle fotoğraf beklerdik” yorumlarında bulundular.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Selin Yağcıoğlu cesur paylaşımlar yapıyor. 1990 doğumlu olan Yağcıoğlu'nun Instagram'da 852 bin takipçisi bulunuyor.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu olan Selin Yağcıoğlu çeşitli kanallarda spor spikerliği de yapmış.





