MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Gönül Dağı Ramazan’ın eski hali görenleri şaşkına uğrattı! Kimse tanıyamadı.. Meğer ünlü dizilerde rol almış

Gönül Dağı Ramazan’ın eski hali görenleri şaşkına uğrattı! Kimse tanıyamadı.. Meğer ünlü dizilerde rol almış

05.11.2022 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumartesi akşamlarının sevilen dizisi Gönül Dağı TRT 1 ekranlarında yayınlanıyor. Dizinin oyuncuları arasında yer alan Cihat Süvarioğlu, sevilen karakterlerden biri olan Ramazan’ı canlandırıyor. Gönül Dağı’ndaki Ramazan’ın eski hali sosyal medyada gündem olan konular arasında yer aldı. Ünlü ismin eski halini görenler tanıyamadı.

Gönül Dağı Ramazan’ın eski hali görenleri şaşkına uğrattı! Kimse tanıyamadı.. Meğer ünlü dizilerde rol almış

Gönül Dağı’nda Ramazan karakterine hayat veren Cihat Süvarioğlu’nun değişimi çok şaşırttı. Zayıfladıktan sonra Gönül Dağı’nda rol almaya başlayan Süvarioğlu’nun daha önce de birçok ünlü yapımda rol aldığı ortaya çıktı. Bu yapımlar arasında Engin Akyürek, Fahriye Evcen, Sarp Levendoğlu’nun oyuncuları arasında yer aldığı Ölene Kadar dizisi de bulunuyor.

ESKİ HALİ ÇOK ŞAŞIRTTI

Gönül Dağı'nda Ramazan karakterini canlandıran Cihat Süvarioğlu’nun geçmişte daha kilolu olduğu ve birçok dizide rol aldığı ortaya çıktı.

gönül-dağı-ramazan

23 Eylül 1990, Konya doğumlu olan Süvarioğlu Diğer Yarım, Ölene Kadar, Görümce, Bartu Ben, Hakan Muhafız ve Yüzleşme yapımlarında da rol almış.

61cc28e22403c0786e02b41e

Ünlü isim Marmara Üniversitesi İşletme Bölümünü bitirdikten sonra, 2019 yılında Bahçeşehir Üniversitesinde İleri Oyunculuk alanında Yüksek Lisans çalışmasını tamamlamış.

ramazan11

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Usta oyuncunun büyük acısı! Eşinin ardından şimdi de evladı... Usta oyuncunun büyük acısı! Eşinin ardından şimdi de evladı...
Tangalı kadınların arasına girdi! "Kim namus ve ahlak şövalyeliği yapıyorsa..."Tangalı kadınların arasına girdi! "Kim namus ve ahlak şövalyeliği yapıyorsa..."
Şampiyonluğu tepki çekmişti! Yeni adresi belli olduŞampiyonluğu tepki çekmişti! Yeni adresi belli oldu
Anahtar Kelimeler:
Gönül Dağı dizisi gönül dağı gönül karakteri

En Çok Okunan Haberler

AB ülkesi geri adım attı! Rusya'ya yönelik yaptırımlar kaldırıldı

AB ülkesi geri adım attı! Rusya'ya yönelik yaptırımlar kaldırıldı

Kredi, kredi kartı, çek-senet borcu olanlar dikkat!

Kredi, kredi kartı, çek-senet borcu olanlar dikkat!

Türk sanat müziğinin acı kaybı!

Türk sanat müziğinin acı kaybı!

Bu da oldu: Artan fiyatlar sonrası bankaya koştular! 36 ay taksitle kaban ve mont kredisi...

Bu da oldu: Artan fiyatlar sonrası bankaya koştular! 36 ay taksitle kaban ve mont kredisi...

İlk kez fiyat telaffuz edildi! Arda Güler'in hocası resmen açıkladı

İlk kez fiyat telaffuz edildi! Arda Güler'in hocası resmen açıkladı

EYT bekleyen herkesi etkileyecek: Elinizi çabuk tutun! 1 Ocak'ta...

EYT bekleyen herkesi etkileyecek: Elinizi çabuk tutun! 1 Ocak'ta...

İlginizi Çekebilir

Güçlü tırnaklara sahip olmanın ipuçları!

Güçlü tırnaklara sahip olmanın ipuçları!

Hayatınız değişecek: Ayağınızın altına biraz sürün...

Hayatınız değişecek: Ayağınızın altına biraz sürün...

Enerji tasarrufu sağlıyor, tek bir dokunuşla tüm ambiyansı değiştiriyor! Üstelik şu an indirimde, kaçırmayın!

Enerji tasarrufu sağlıyor, tek bir dokunuşla tüm ambiyansı değiştiriyor! Üstelik şu an indirimde, kaçırmayın!

Eklem iltihaplanmasını bitirir

Eklem iltihaplanmasını bitirir

Yenidoğan bebeğin midesinden çıktı: Tam 8 tane!

Yenidoğan bebeğin midesinden çıktı: Tam 8 tane!

Daha sağlıklı bir cilt için değer! Şu an indirimde olan cebinizi yakmayacak cilt bakım ürünleri

Daha sağlıklı bir cilt için değer! Şu an indirimde olan cebinizi yakmayacak cilt bakım ürünleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.