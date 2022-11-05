Gönül Dağı Ramazan’ın eski hali görenleri şaşkına uğrattı! Kimse tanıyamadı.. Meğer ünlü dizilerde rol almış

Gönül Dağı’nda Ramazan karakterine hayat veren Cihat Süvarioğlu’nun değişimi çok şaşırttı. Zayıfladıktan sonra Gönül Dağı’nda rol almaya başlayan Süvarioğlu’nun daha önce de birçok ünlü yapımda rol aldığı ortaya çıktı. Bu yapımlar arasında Engin Akyürek, Fahriye Evcen, Sarp Levendoğlu’nun oyuncuları arasında yer aldığı Ölene Kadar dizisi de bulunuyor.

ESKİ HALİ ÇOK ŞAŞIRTTI

Gönül Dağı'nda Ramazan karakterini canlandıran Cihat Süvarioğlu’nun geçmişte daha kilolu olduğu ve birçok dizide rol aldığı ortaya çıktı.

23 Eylül 1990, Konya doğumlu olan Süvarioğlu Diğer Yarım, Ölene Kadar, Görümce, Bartu Ben, Hakan Muhafız ve Yüzleşme yapımlarında da rol almış.

Ünlü isim Marmara Üniversitesi İşletme Bölümünü bitirdikten sonra, 2019 yılında Bahçeşehir Üniversitesinde İleri Oyunculuk alanında Yüksek Lisans çalışmasını tamamlamış.





