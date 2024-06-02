Gönül Dağı setinde tanışıp sevgili oldular! Berk Atan ve Sude Zülal Güler’den aşk pozu

Gönül Dağı’nın Taner’i Berk Atan özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen bir isim. Güneşin Kızları dizisiyle tanıdığımız Berk Atan bir süre fenomen Selin Yağcıoğlu ile beraberdi. İkilinin evlilik kararının ardından ayrılmaları ise magazin gündemine bomba gibi düştü.

Başarılı oyuncu şimdilerde bir süre aynı dizi setini paylaştıkları Sude Zülal Güler ile aşk yaşıyor.

Pek çok projede rol alan Sude Zülal Güler şu sıralar sevgilisiyle çok mutlu. Güzel oyuncu son olarak aşk pozunu paylaştı.

İkilinin aşk pozuna beğeni ve maşallah emojisi yağdı.

Beraberliklerini bir süre gözlerden uzak yaşamaya, fotoğraf paylaşmamaya özen gösteren çift artık aşklarını gizlemiyor.







