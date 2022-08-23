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Gönül Dağı yeni sezon ne zaman? Gönül dağı oyuncuları kimler, konusu nedir?

23.08.2022 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gönül Dağı dizisinin yeni sezonunun ne zaman başlayacağı internet üzerinden araştırılıyor. Gönül Dağı'nın çok sıkı takipçileri diziyi ilgiyle takip ediyorlar. TRT 1'de ekranlara gelen ve sezon finali yapan dizinin 3. sezon yayına başlama tarihi merak edildi. Peki Gönül Dağı ne zaman başlıyor? Gönül Dağı 3. sezon tarihi belli oldu mu? Gönül Dağı oyuncuları, konusu ve merak edilenler...

Gönül Dağı yeni sezon ne zaman? Gönül dağı oyuncuları kimler, konusu nedir?

Trt 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nın ne zaman ekranlara döneceği, dizinin sevenleri tarafından merak ediliyor. Dizinin 2. sezon finalinde Dilek karakterine hayat veren Gülsim Ali diziye veda etmişti. Peki Gönül Dağı ne zaman başlayacak, yeni sezon tarihi belli oldu mu? İşte Gönül Dağı hakkında merak edilenler...

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GÖNÜL DAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Gönül Dağı dizisinin çekimleri Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde gerçekleştirilmektedir. Dizide geçen Gedelli köyü, Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı bir köydür. Mustafa Çiftçi'nin hikayelerinden uyarlanan Gönül Dağı dizisi 65. bölümü ile noktalanmıştı. Diziyi takip edenler Gönül Dağı'nın yeni sezon tarihini araştırıyor.

Severek izlenen Gönül Dağı dizisinin yeni sezon tarihi henüz açıklanmadı. Ancak dizinin Eylül ayı içerisinde yeni bölümleriyle ekranlara gelmesi bekleniyor.

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GÖNÜL DAĞI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Bozkırda bir Anadolu masalı... Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesidir Gönül Dağı...
Küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının hikayesidir Gönül Dağı…

Bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesidir Gönül Dağı…

Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan’ın başrollerini üstlendiği dizi, bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatıyor. Efsaneleri, gelenekleri, şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesi...

Çocukluk aşkı Dilek’le bir gün buluşma hayali kuran Taner’in kuzenleriyle yaptığı müthiş icat… Düğüncüleri, ağıtçıları, gelenekleri, tüm samimiyetiyle Anadolu insanı... Bozkır topraklarının süsü özgürlük timsali Yılki Atları...

Nerde bir aşığın, bir yetimin kalbi kırılsa Gönül Dağından bir parça taş kopar derler ama büyük ama küçük...

Sevdiklerine kavuşamayan aşıklara, savurduğu taşlarla kol kanat geren Gönül Dağı..

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GÖNÜL DAĞI OYUNCULARI KİMLERDİR?

Berk Atan (Taner)
Gülsim Ali İlhan (Dilek)
Yavuz Sepetçi (Ciritçi Abdullah)
Ege Aydan (Münir Başkan)
Semih Ertürk (Veysel)
Ecem Özkaya (Zahide)
Hazal Çağlar (Asuman)
Cihat Süvarioğlu (Ramazan)
Ferdi Sancar (Sefer)
Nazlı Pınar Kaya (Cemile)
Feyza Işık (Döndü)
Samet Arda Mercan (Erkan)
Ulviye Karaca (Gülsüm)
Gülhan Tekin (Günşıl)
Eser Eyüboğlu (Selami)
Şebnem Dilligil (Halime)
Erdal Cindoruk (Ağıtçı Hüseyin)
Ali Toptaş (İsmet)
Nihan Durukan Yapıcı (Kamuran)
Çiğdem Aygün (Keriman)
Ali Düşenkalkar (Düğüncü Muammer)
Nuri Gökaşan (Dişçi Musa)
Beril Karademir (Sedef)
Sercan İnceer (Seyfettin)


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