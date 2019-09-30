Google 21. yaş gününü yüzde 21 indirim fırsatıyla kutlayacak

İlk etapta bir arama motoru olarak faaliyetlerine start veren şirket, kısa zaman içerisinde pek çok alanda faaliyet göstermeye başladı.

Hali hazırda dünyanın en değerli şirketlerinden biri olan Google, günümüzden yaklaşık olarak 21 yıl önce Avrupa’da da hizmet vermeye başladı.

Avrupa’da ki 21. yıl dönümünü müşterileriyle paylaşmak isteyen ABD merkezli şirket, 21. yıla özel yüzde 21 indirim fırsatıyla karşımıza çıkacak. Avrupa’nın pek çok bölgesinde Google logosunu taşıyan pek çok üründe yüzde 21 indirim yapılacak. Bu ürünler arasında akıllı telefonlar, TV kutuları, akıllı hoparlörler ve daha pek çok kategoride cihazlar yer alıyor.

Dipnot olarak belirtelim. Bahse konu indirimler yalnızca Avrupa’da belli ülkelerde geçerli olacak.

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