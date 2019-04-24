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Google, 74 yeni Chrome güncellemesini yayınladı

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TEKNOLOJİ  | 24.04.2019 11:56 | Son Güncelleme

Google, Chrome 74 güncellemesini kullanıcılarına sundu. Yayınlanan güncelleme ile beraber yeni erişilebilirlik ayarı ve bir dizi yeni özellikler uygulamaya eklendi.

Google, 74 yeni Chrome güncellemesini yayınladı

Chrome kullanıcıları bir süredir hareket animasyonlarından şikayet ediyordu. Kullanıcıların şikayetlerini dikkate alan Google, söz konusu sorunu Chrome 74 güncellemesi ile çözüme kavuşturdu. Güncelleme ile birlikte Chrome'da sayfanın aşağı yukarı kaydırılması sırasında ortaya çıkan rahatsız edici hareket efektleri, hareket animasyonunun sınırlandırılması sonucu ortadan kaldırıldı.

Chrome 74 güncellemesiyle birlikte gelen bir diğer yenilik ise özel sınıf alanları (private class field) oluşturmanın artık daha kolay olması. Ayrıca bir süredir diğer tarayıcılarda desteklenen CSS geçişleri, yeni güncelleme ile birlikte Chrome tarafından da desteklenmeye başladı.

Chrome 74 güncellemesi Mac'ler dahil Linux, Android ve iOS cihazlarda kullanılabiliyor.

(DHA)


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Google chrome güncelleme

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