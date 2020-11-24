Google arama sonuçlarında çıkan detay kafaları karıştırdı! Rihanna, Black Panther 2 filminde mi rol alıyor?

Rihanna, Google arama sonuçlarına göre Black Panther 2’nin oyuncu kadrosunda görünüyor. Bu konuyla ilgili şimdiye kadar resmi bir açıklama yapılmamış olsa da dikkatli kullanıcıların gözünden kaçmayan Rihanna detayı sosyal medyayı karıştırdı.

Arama motorunda şu anda Black Panther 2’nin başrol oyuncuları Michael B. Jordan ve Letitia Wright ile birlikte oyuncu kadrosunda yer alan 32 yaşındaki Rihanna, filmin hayranlarını Twitter’da oldukça heyecanlandırdı.

Sosyal medyadan fikirlerini paylaşan Black Panther 2 hayranları Rihanna’nın kadroda görünüyor olmasını basit bir algoritma hatası olabileceğini düşünürken bazıları ise film müziklerini yapıyor olabileceği ihtimalini savundu.

32 yaşındaki Rihanna, Ocean's Eight filminde ve Bates Motel dizisinde ilk oyunculuk denemelerini yapmıştı. Sanatçının Black Panther 2’de rol alıp almayacağı henüz belirsizliğini koruyor.

BLACK PANTHER 2 HAKKINDA SON BİLGİLER

Geçtiğimiz günlerde Black Panther 2'nin çekimlerine 2021'in Temmuz ayı içerisinde başlanmasının planlandığı duyurulmuştu. Çekimlerin yaklaşık 6 ay süreceği belirtildi. Vefat eden oyuncu Chadwick Boseman'ın yıldızı olduğu Black Panther serisinin devamında rol alacağı kesinleşen oyuncular arasında Letitia Wright, Winston Duke, Lupita Nyong'o, Danai Gurira, Daniel Kaluuya ve Angela Bassett'in isimleri geçiyor.



