Mynet Trend

Google aramalar uygulamasına karanlık mod geldi

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 15.06.2019 12:43 | Son Güncelleme

Google Chrome için daha önceden Linux, Mac ve Windows sistemlerinde karanlık mod yayınlaşmıştı. Bu seçenek giderek daha çok uygulama tarafından kullanılacak.

Google aramalar uygulamasına karanlık mod geldi

Bazı kullanıcılar akıllı telefonlarında gözlerinin çok fazla yorulmasını istemezler. Bazıları da veri tasarrufuna son derece önem verir ve gereksiz görsellerle veri kaybının yaşanmasını engellemek ister. Bu her iki kullanıcı türü için de oldukça uygun olan karanlık mod seçeneği, bundan sonra Google aramalar uygulaması tarafından da kullanılabilecek.

Google aramalar uygulaması karanlığa bürünecek

Google aramalar üzerinden karanlık mod seçeneğini aktifleştirmek isteyenlerin işi son derece kolay. Bu karanlık mod seçeneği cihazınızda kullanılır hale geldikten hemen sonra, Ayarlar>Genel seçeneklerinden karanlık modu kullanabilirsiniz. Karanlık mod manuel olarak kullanılabilecek ve otomatik herhangi bir yükleme yapılmayacak.

Google-karanlik-mod

Google aramalar uygulamasını karanlık mod açık halde kullanırsanız, Google’ın renkli logosu gri bir zemin üzerinde beyaz renkli olarak görülür. Görsel açıdan bu pek tatmin edici olmasa bile, yine de önemli bir veri tasarrufu sağlıyor.

Son olarak karanlık modu kullanacaklar için bir hatırlatma daha yapalım. Eğer bu modu açık bırakırsanız, yazıların gri bir zemin üzerinde mavi renkte göründüğünü fark edeceksiniz. Bu sitelerin hemen altında yer alan kısımlarda ise daha açık gri tonu kullanılacak. Google’ın bu uygulamasının karanlık modunu kullandığınızda, deneyimlerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.

Gmail Dinamik E-Posta sistemi yakında geliyor!

Bu cihazla internet evinizin her yerinden çekecek!Bu cihazla internet evinizin her yerinden çekecek!
Gece modu özelliği Galaxy S9 için geliyorGece modu özelliği Galaxy S9 için geliyor
Ghost Recon için nefes kesen bir oynanış videosu yayınlandıGhost Recon için nefes kesen bir oynanış videosu yayınlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Google Google Chrome karanlık mod

En Çok Okunan Trend Haberler

Meteoroloji 4 il için saat verdi: Çok kuvvetli olacak!

Meteoroloji 4 il için saat verdi: Çok kuvvetli olacak!

Olay oldu! 'Ben sizin kucağınıza oturmuştum'

Olay oldu! 'Ben sizin kucağınıza oturmuştum'

İğrenç haber! 14 yaşındaki öz kızını hamile bıraktı: İfadesinde söyledikleri...

İğrenç haber! 14 yaşındaki öz kızını hamile bıraktı: İfadesinde söyledikleri...

Venezuelalıların komşu ülkelere göçü sürüyor

Venezuelalıların komşu ülkelere göçü sürüyor

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Bu teknoloji her iki dünyayı birleştiriyor!

Bu teknoloji her iki dünyayı birleştiriyor!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Rakiplerini titretti! Tüy gibi hafif, jet gibi hızlı!

Rakiplerini titretti! Tüy gibi hafif, jet gibi hızlı!

Çok şaşıracaksınız! 2 metreden yere atarak test ettik

Çok şaşıracaksınız! 2 metreden yere atarak test ettik

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sniper Ghost Warriror için 11 dakika oynanış videosu paylaşıldı

Sniper Ghost Warriror için 11 dakika oynanış videosu paylaşıldı

Gece modu özelliği Galaxy S9 için geliyor

Gece modu özelliği Galaxy S9 için geliyor

Ghost Recon için nefes kesen bir oynanış videosu yayınlandı

Ghost Recon için nefes kesen bir oynanış videosu yayınlandı

iPhone ailesi bundan sonra Çin’de üretilmeyecek

iPhone ailesi bundan sonra Çin’de üretilmeyecek

Cyberpunk 2077 sistem gereksinimi ile karşımıza çıktı

Cyberpunk 2077 sistem gereksinimi ile karşımıza çıktı

Huawei yeni nesil Matebook’un lansmanını erteledi

Huawei yeni nesil Matebook’un lansmanını erteledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.