Google aramalar uygulamasına karanlık mod geldi

Bazı kullanıcılar akıllı telefonlarında gözlerinin çok fazla yorulmasını istemezler. Bazıları da veri tasarrufuna son derece önem verir ve gereksiz görsellerle veri kaybının yaşanmasını engellemek ister. Bu her iki kullanıcı türü için de oldukça uygun olan karanlık mod seçeneği, bundan sonra Google aramalar uygulaması tarafından da kullanılabilecek.

Google aramalar uygulaması karanlığa bürünecek

Google aramalar üzerinden karanlık mod seçeneğini aktifleştirmek isteyenlerin işi son derece kolay. Bu karanlık mod seçeneği cihazınızda kullanılır hale geldikten hemen sonra, Ayarlar>Genel seçeneklerinden karanlık modu kullanabilirsiniz. Karanlık mod manuel olarak kullanılabilecek ve otomatik herhangi bir yükleme yapılmayacak.

Google aramalar uygulamasını karanlık mod açık halde kullanırsanız, Google’ın renkli logosu gri bir zemin üzerinde beyaz renkli olarak görülür. Görsel açıdan bu pek tatmin edici olmasa bile, yine de önemli bir veri tasarrufu sağlıyor.

Son olarak karanlık modu kullanacaklar için bir hatırlatma daha yapalım. Eğer bu modu açık bırakırsanız, yazıların gri bir zemin üzerinde mavi renkte göründüğünü fark edeceksiniz. Bu sitelerin hemen altında yer alan kısımlarda ise daha açık gri tonu kullanılacak. Google’ın bu uygulamasının karanlık modunu kullandığınızda, deneyimlerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.

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