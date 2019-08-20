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Google Asistan Siri’yi önemli ölçüde geçmeyi başardı

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TEKNOLOJİ  | 20.08.2019 08:58 | Son Güncelleme

Bir diğer dijital asistan olan Alexa ise Siri’nin gerisinde kaldı. İşte dijital asistanlarla ilgili haberimizin detayları.

Google Asistan Siri’yi önemli ölçüde geçmeyi başardı

Dijital asistanların karşılaştırıldığı platformlarda her zaman için 3 farklı sistem ortaya atılır. Google Asistan bunlar içerisinde en çok göze çarpan olurken, Siri ise daha çok kendisinin ürettiği şöhret ile tanınıyor. Ancak sayısal rakamlar değerlendirildiğinde, aslında dijital asistanlar ile ilgili çok az şey bildiğimiz ortaya çıkıyor.

Yıllık olarak yapılan akıllı telefonlardaki Google Asistan, Siri ve Alexa karşılaştırmasında, Siri programı sorulara %83 oranında doğru cevap verdi. Alexa ise yöneltilen 800 sorudan %79.8 oranında başarı yakaladı.

Bu rekabette hiç beklenmeyen oranda doğru yanıt alan sistem ise Google Asistan oldu. Google Asistan %92,9’unu doğru yanıtlayarak gerçekten de sanal asistan konusunda zirve noktada olduğunu gösterdi. Alışveriş ve komut gibi çeşitli alanlarda Google Asistan lider olmayı başardı.

Sanal asistanların yıllar içerisindeki gelişimleri incelendiğinde, genel olarak doğru orantılı bir grafik ortaya çıktığı görülüyor. 5 kategorili 800 sorudan oluşan bu testler, her yıl düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Peki sizce sanal asistanlar içerisinde hangisi en işlevsel olanı. Bu konudaki fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
google asistan siri

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