Google, attığı tweet ile yeni modellerini resmi olarak gösterdi

Google’ın yayınladığı görselde telefonun kamerası dikkat çekiyor. Bildiğiniz gibi şimdiye kadar çıkan tüm Pixel modellerinde tek kamera kurulumu yer alıyordu. Portre modunu yazılımsal olarak yapan ve buna rağmen en iyi kameralara sahip telefonlar arasında yer alan Pixel modelleri, bu yıl fark yaratacak gibi görünüyor.

Çift kamera kurulumu ile geleceği onaylanan Pixel 4 modelleri, bu kamerayı iPhone 11’de de olması beklendiği gibi kare şeklinde telefonun arka sol üst köşesine konumlandırılacak. Gücünü Qualcomm’un Snapdragon 855 yonga seti ve 6 GB RAM’den alacak olan bu modeller, kutusundan Android 10 Q sürümü ile çıkacak.

DxOMark testinden 100’ün üstünde puan alarak zirveye oturmasını beklediğimiz bu modellerin Ekim ayı gibi tanıtılması bekleniyor. Her zaman olduğu gibi yine ülkemizde resmi olarak satışa sunulmayacak olan yeni modeller, umarım plastik kaplamadan vazgeçip, diğer üst segment telefonlar gibi premium bir hissiyat sunar.

Fortnite 9.21 güncellemesi yayınlandı!

