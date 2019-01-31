Google Chrome 72 güncellemesi ile gelen yenilikler

Google, internet tarayıcısı Chrome’u yeni özellikler ile güncellemeye devam ediyor. Windows ve macOS için Chrome’un 72. sürümünü yayınlayan Google, eş zamanlı olarak mobil uygulamasını da güncelledi. Google’ın uzun zamandır beklenen karanlık tema özelliği maalesef ki bu sürüm ile de kullanıma sunulmadı.

Karanlık tema için beklentilerin Chrome 73‘e sarktığını söyleyebiliriz. Ancak Chrome 72 ile de bir takım yenilikler yapılıyor. Özellikle mobil tarafta yapılan yenilikler arasında, başka bir arama motoru ekleme gibi öne çıkan özellikler bulunuyor.

Daha fazla arama motoru için destek. Başka bir arama motoru eklemek için Chrome’dan ilgili web sitesinde arama yapın. Sonra Chrome ayarlarına gidin ve arama motorunu ekleyin.

Bazı sayfa çevirilerindeki kilitlenmeler düzeltildi ve önceden çevrilmemiş web sitelerinin çevirileri eklendi.

iPhone’da yeni bir arama başlamak için bir Siri Kısayolu uygulamaya eklendi.

Chrome’un 72. sürümünü App Store veya Google Play Store’dan yükleyebilirsiniz. Güvenliğiniz için bu güncellemeyi yüklemenizi şiddetle tavsiye ediyoruz.

Mini , Türkiye’deki ilk online satışını gerçekleştirdi



