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Google Chrome geri/ileri özelliğini test ediyor

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TEKNOLOJİ  | 04.03.2019 12:55 | Son Güncelleme

Google Chrome mühendisleri back/forward yani geri/ileri önbelliğini tutmak için çalışmalara başladıklarını açıkladı. Bu önbellik tutumu sayesinde Chrome’da sayfalar arası geçiş hızlanacak.

Google Chrome geri/ileri özelliğini test ediyor

İnternet tarayıcılarında sayfalar arasında gezerken, önbellek işlemi maalesef ki HTTPS‘ye geçilmesinin ardından güvenlik açısından yapılamıyordu. Bu da bir önceki veye bir sonraki sayfaya geçtiğinizde, tarayıcının yeniden önbellekleme yapmasına ve bu yüzden sayfanın yavaş açılmasına neden oluyordu.

Google Chrome mühendisleri, Chrome’un geri/ileri önbellekleme özelliğini tekrardan kullanıma sunmak için çalışmalara başladıklarını açıkladı. Bu özellik ile yüzde 19’a varan performans artışı sağladıklarını belirten mühendisler, özelliği en kısa zamanda kullanıma sunmayı planlıyor.
Mart ortasında yayınlanacak olan Chrome güncellemesi ile karanlık tema seçeneği macOS için eklenecek. Ancak geri/ileri özelliği için 3-4 ay daha beklememiz gerekiyor.
Bu özelliği Firefox geçtiğimiz yıllarda denemiş ancak HTTPS’ye geçilmesinin ardından Firefox önbellekleme özelliğini devre dışı bırakmıştı. Apple cephesinin de Safari için buna benzer bir atılımının bulunduğunu belirtelim.

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Anahtar Kelimeler:
Google Chrome firefox

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