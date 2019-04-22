Google Chrome yepyeni bir özellikle geliyor

Hem Google platformunun, hem de web site sahiplerinin en büyük kazançlarından bir tanesi de genellikle reklamlar üzerinden oluyor. Ancak okumak istediği içeriğe yönelmek isteyenler için reklamlar, tamamen kalabalık yapan gereksiz detaylar. Google Chrome okuyucu modu sayesinde, reklamların göz ağrıtan saldırısından kurtulabilirsiniz.

Bu mod aynı zamanda; otomatik oynatılan reklam videolarından, javascript komut dosyalarından, pop-uplardan, konu dışı görsel içeriklerden ve diğer dikkat dağıtıcı tüm detaylardan kurtulmanızı sağlar. Böylece sadece içeriğinizle baş başa kalırsınız.

Okuyucu modu şu an için yalnızca Chrome Canary sürümü üzerinden kullanılabiliyor. Bunun dışında herhangi bir Chrome sürümü üzerinden okuyucu moduna geçiş yapamazsınız. Eğer Chrome Canary sürümü, okuyucu modu konusunda başarı yakalarsa; ilerleyen dönemlerde tüm Chrome sürümlerinde de kullanılabilecek. Sizce de Google, okuyucu modu ile kullanıcılarını tatmin edebilecek mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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