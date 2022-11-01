Google’dan Hulusi Kentmen için özel doodle! Hulusi Kentmen kimdir, kaç yaşındaydı, ne zaman öldü?

Google arama motoruna girenler Hulusi Kentmen için hazırlanan özel doodle ile karşılaştı. Usta oyuncunun hayatını kaybetmesi üzerinden geçen 29 yıl sonra hazırlanan özel bir Doodle hazırlanması sebebiyle pek çok vatandaş araştırma yapıyor. Volkan Kentmen adında bir çocuğıu olan olan Yeşilçam'ın emektar oyuncusu İstanbul Karacaahmet Mezarlığı'nda yatıyor. Birçok kişi Google arama motorunda "Hulusi Kentmen kimdir, kaç yaşındaydı, ne zaman öldü?" konu başlıklarını araştırıyor. İşte Google'ın özel olarak doodle hazırladığı Hulusi Kentmen'in hayatı...

HULUSİ KENTMEN KİMDİR?

Hulusi Kentmen 20 Ocak 1912 yılında Bulgaristan'da bir şehir olan Tırnovo'da dünyaya geldi.

İzmit Körfezi'nde büyüyen Hulıusi Kentmen; Akçakoca İlkokulunun tiyatro salonunda ilk sanat denemelerini yaptı

Deniz Kuvvetlerinde astsubay olarak görev alan Kentmen'in görevi 1961 yılında sona erdi.

Hulusi Kentmen daha sonra Halkevleri'nde tiyatroya başladı.

Burhan Tepsi tarafından keşfedildi. Bilinen ilk oyunlarını, Rahmi Dilligil tarafından kurulan Ses Tiyatrosu'nda oynadı. Halkevi'nde Reşit Baran'ın yönettiği Hisse-i Şaiya oyunuyla profesyonel olan Kentmen, 1942'de ilk filmiyle sinema oyunculuğuna başladı. İlk ciddi rolünü Ferdi Tayfur'un Senede Bir Gün adlı filmiyle oynadı. Sinemaya başladıktan sonra da zaman zaman tiyatro oyunlarında sahne aldı.

Tatlı-sert ve babacan tarzı ile çoğu filmlerinde baba, komiser, bahçıvan, hâkim vb. roller üstlendi, birçoğunda kendi adıyla oynadı. Karakter oyuncusu olarak simgeleşti. Sinemada bıraktığı etkiyle halk arasında, babacan, tatlı-sert erkek karakterini ifade etmek üzere "Hulusi Kentmen gibi" deyişi yerleşti.

Birçok filminde, Kentmen'i, Kemal Ergüvenç, bazı filmlerinde ise Rıza Tüzün seslendirdi. Kentmen, 1942-1988 yılları arasında 500'e yakın filmde rol aldı.

Amatör olarak fotoğrafçılıkla da ilgilendi ve keman çaldı. 1980 yılında İzmir Fuarı'nda Akasyalar Gazinosu'nda Hülya Koçyiğit'in kadrosunda çıktı; keman çalıp parodiler yaptı.

1938'de Refika Kentmen'le evlendi. Volkan adlı bir oğlu ve daha sonra iki torunu oldu.

HULUSİ KENTMEN KAÇ YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ?

Hulusi Kentmen, 81 yaşında İstanbul'da hayata gözlerini yumdu.

HULUSİ KENTMEN NEDEN ÖLDÜ?

Hulusi Kentmen 20 Aralık 1993'te böbrek yetmezliği sonucu yaşamını yitirdi.

Yeşilçam'ın emektar oyuncusu Hulusi Kentmen Karacaahmet Mezarlığı'nda yatmaktadır.

HULUSİ KENTMEN, GOOGLE'DA DOODLE OLDU!

Hulusi Kentmen Google arama motoru tarafından vefatından 29 yıl sonra hazırlanan özel bir Doodle ile anıldı.





