MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Google'dan Hulusi Kentmen sürprizi! Vefatından 29 yıl sonra özel Doodle hazırladı! Yeşilçam'ın babacan oyuncusu Hulusi Kentmen ne zaman vefat etti, hangi filmlerde oynadı? İşte Hulusi Kentmen'in hayatı

Google'dan Hulusi Kentmen sürprizi! Vefatından 29 yıl sonra özel Doodle hazırladı! Yeşilçam'ın babacan oyuncusu Hulusi Kentmen ne zaman vefat etti, hangi filmlerde oynadı? İşte Hulusi Kentmen'in hayatı

01.11.2022 02:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Google, Hulusi Kentmen'i özel olarak hazırladığı Doodle ile andı. Google arama motoruna girenler sinemanın beyaz perdesinde usta oyuncu Hulusi Kentmen'i gördü. Türk sinemasının babacan tavırlarıyla bilinen Hulusi Kentmen, 20 Aralık 1993 yılında İstanbul'da hayatını kaybetmişti. Yeşilçam'da yüzlerce filmde rol alan unutulmaz oyuncu Hulusi Kentmen, Akçakoca'daki bir tiyatroyla oyunculuğa çocuk yaşta ilk adımını attığını açıklamıştı. Peki Hulusi Kentmen kimdir? Hangi filmlerde oynadı?

Google'dan Hulusi Kentmen sürprizi! Vefatından 29 yıl sonra özel Doodle hazırladı! Yeşilçam'ın babacan oyuncusu Hulusi Kentmen ne zaman vefat etti, hangi filmlerde oynadı? İşte Hulusi Kentmen'in hayatı

Yeşilçam'ın emektar oyuncusu Hulusi Kentmen, Google arama motoru tarafından vefatından 29 yıl sonra hazırlanan özel bir Doodle ile anıldı. Yeşilçam'da "Ah Nerede", "Hababam Taburu", "Sev Kardeşim", "Güllü" ve "Sosyete Şakir" adlı yapımlarında aralarında bulunduğu 500'e yakın filmde rol alan usta oyuncu Hulusi Kentmen'in yaşam öyküsü ise merak konusu oldu.

YEŞİLÇAM'IN TONTON AMCASI HULUSİ KENTMEN

Yeşilçam'ın tonton amcası, babacan oyuncusu Hulusi Kentmen, 20 Ocak 1912'de Bulgaristan'ın Tırnova şehrinde dünyaya geldi. Sanatçı, daha sonra ailesiyle Türkiye'ye göç etti ve, çocukluğunu İzmit Körfezi'nde geçirdi.

hulusi kentmen

İlköğrenime Akçakoca'da başlayan Kentmen, daha o günlerde oyunculuğa sevdalanmasını, TRT'ye verdiği bir röportajında, "Akçakoca İlkokulunda bir tiyatro salonumuz vardı. Birkaç defa orada sahneye çıktım. Bulaştı." sözleriyle aktarmıştı. Deniz Astsubay Okulu'nda eğitim alan ve Deniz Kuvvetleri'nde denizaltıcı Astsubay olarak görev yapan Kentmen, bir müddet kara hizmetinde de bulundu ve askerlik görevini sürdürürken ilk kez vodvil türündeki "Hisse-i Şayia" oyunuyla sahneye çıktı.

hulusi kentmen2

ASTSUBAYLIK YAPTI

Deniz Kuvvetlerinde astsubay olarak görev aldı. Astsubaylık görevi 1961 yılında sona erdi. Üstlerinin hoşgörüsüyle askerlik mesleğini sona erdirene kadar sanat icra etti. Halkevleri'nde tiyatroya başladı.

hulusi kentmen33

Burhan Tepsi tarafından keşfedildi. Bilinen ilk oyunlarını, Rahmi Dilligil tarafından kurulan Ses Tiyatrosu'nda oynadı. Halkevi'nde Reşit Baran'ın yönettiği Hisse-i Şaiya oyunuyla profesyonel olan Kentmen, 1942'de ilk filmiyle sinema oyunculuğuna başladı. İlk ciddi rolünü Ferdi Tayfur'un Senede Bir Gün adlı filmiyle oynadı. Sinemaya başladıktan sonra da zaman zaman tiyatro oyunlarında sahne aldı.

hulusi kentmenvv

BABACAN TAVIRLARIYLA UNUTULMADI

Tatlı-sert ve babacan tarzı ile çoğu filmlerinde baba, komiser, bahçıvan, hâkim vb. roller üstlendi, birçoğunda kendi adıyla oynadı. Karakter oyuncusu olarak simgeleşti. Sinemada bıraktığı etkiyle halk arasında, babacan, tatlı-sert erkek karakterini ifade etmek üzere "Hulusi Kentmen gibi" deyişi yerleşti.

hulusi kentmenv

Birçok filminde, Kentmen'i, Kemal Ergüvenç, bazı filmlerinde ise Rıza Tüzün seslendirdi. Kentmen, 1942-1988 yılları arasında 500'e yakın filmde rol aldı.

Amatör olarak fotoğrafçılıkla da ilgilendi ve keman çaldı. 1980 yılında İzmir Fuarı'nda Akasyalar Gazinosu'nda Hülya Koçyiğit'in kadrosunda çıktı; keman çalıp parodiler yaptı.

1938'de Refika Kentmen'le evlendi. Volkan adlı bir oğlu ve daha sonra iki torunu oldu.

Türk sinemasında bir klasik olan oyuncu 81 yaşında 20 Aralık 1993'te böbrek yetmezliği sonucu yaşamını yitirdi. Karacaahmet Mezarlığı'nda yatmaktadır. Ekim 2020'de İzmit'te hayatının bir bölümünün geçtiği evin müze yapılması kararlaştırıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu kez de dekoltesiyle gündem oldu!Bu kez de dekoltesiyle gündem oldu!
'Beni kınamayın' deyip itiraf etti! "Kocamı abisiyle aldatıyorum" deyip anlattı'Beni kınamayın' deyip itiraf etti! "Kocamı abisiyle aldatıyorum" deyip anlattı
Kurtlar Vadisi'nin efsane 'Pala'sıydı! Yorum yağdı Kurtlar Vadisi'nin efsane 'Pala'sıydı! Yorum yağdı
Anahtar Kelimeler:
Google Hulusi Kentmen Oyuncu Ses Tiyatrosu gr

En Çok Okunan Haberler

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal: Görevimden affımı talep ettim

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal: Görevimden affımı talep ettim

"Bakireyim dedim durmadı" Ünlü şarkıcı kendini bu sözlerle savundu: İlişkiden sonra...

"Bakireyim dedim durmadı" Ünlü şarkıcı kendini bu sözlerle savundu: İlişkiden sonra...

Soçi'de, Rusya-Azerbaycan-Ermenistan arasında kritik zirve! Putin duyurdu: Ortak bildiri kabul edildi

Soçi'de, Rusya-Azerbaycan-Ermenistan arasında kritik zirve! Putin duyurdu: Ortak bildiri kabul edildi

Biden telefonda Zelenskiy'e kızdı! İşte ABD Başkanı'nın öfkeden kendini kaybetmesinin sebebi...

Biden telefonda Zelenskiy'e kızdı! İşte ABD Başkanı'nın öfkeden kendini kaybetmesinin sebebi...

Erdoğan tarih verdi! CHP tepki gösterdi "Sır gibi saklanıyor"

Erdoğan tarih verdi! CHP tepki gösterdi "Sır gibi saklanıyor"

Perukla geri döndü, 2 kadına asit attı...

Perukla geri döndü, 2 kadına asit attı...

İlginizi Çekebilir

Şifa niyetine... Gribin en lezzetli ilacı

Şifa niyetine... Gribin en lezzetli ilacı

Odak noktanız sakinleşmek olmalı! Haftalık burç yorumları

Odak noktanız sakinleşmek olmalı! Haftalık burç yorumları

Azıcık yağ ile mükemmel lezzetin sırrı bu airfryerlarda! Sizin için karşılaştırdığımız modellere mutlaka bakmalısınız

Azıcık yağ ile mükemmel lezzetin sırrı bu airfryerlarda! Sizin için karşılaştırdığımız modellere mutlaka bakmalısınız

25 yaşında servet kazanıyor! “Sonsuza kadar seksi kalmayacağım”

25 yaşında servet kazanıyor! “Sonsuza kadar seksi kalmayacağım”

Seksi Cadılar Bayramı kostümünü giyip babasına sürpriz yaptı!

Seksi Cadılar Bayramı kostümünü giyip babasına sürpriz yaptı!

Sonbaharın enerjisini parfümünüze yansıtın! İşte herkesin bayıldığı o parfümler...

Sonbaharın enerjisini parfümünüze yansıtın! İşte herkesin bayıldığı o parfümler...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.