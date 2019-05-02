Google'dan yeni 'otomatik silme' özelliği

Konum Geçmişiniz ve etkinlik verileriniz için “otomatik-silme” kontrolleriyle tanışın…

İster en son haberlere ister en hızlı sürüş rotasına bakıyor olsun, Google olarak ürünlerimizin herkese yardımcı olmasını amaçlıyoruz. Konum Geçmişi veya Web ve Uygulama Etkinliği ayarlarını açık konuma getirdiğinizde, bu veriler Google ürünlerinin sizin için daha kullanışlı olmasını sağlayabiliyor. Örneğin hoşunuza gidecek bir restoran önermek veya bir önceki aramada kaldığınız yerden devam etmek gibi… Verilerinizi özel ve güvenli şekilde tutmak için çalışırken, sizlerden aldığımız geri bildirimler doğrultusunda verilerinizi yönetmeniz ve silmeniz için daha kolay yöntemler sunmamız gerektiği sonucuna vardık.

Halihazırda Konum Geçmişi ve Webve Uygulama Etkinliğinizi açma/kapama kontrollerine Google Hesap hizmeti üzerinden kolayca erişebiliyorsunuz ve dilerseniz verilerinizin tamamını veya bir bölümünü elle silebiliyorsunuz. Şimdi, bu seçeneklere ek olarakverilerinizi yönetmeyi daha da kolaylaştıran “otomatik-silme” kontrollerini duyuruyoruz. Sistem şöyle işliyor: