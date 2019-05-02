Mynet Trend

Google'dan yeni 'otomatik silme' özelliği

aris.aras aris.aras
TEKNOLOJİ  | 02.05.2019 14:16 | Son Güncelleme

Yeni eklenen “Otomatik Silme” kontrolleri sayesinde kullanıcılar Konum Geçmişi ve Web ve Uygulama Etkinliği gibi etkinlik verilerinin belirledikleri bir süre sonunda otomatik olarak silinmesi için gerekli düzenlemeyi kolayca yapabilecek.

Google'dan yeni 'otomatik silme' özelliği

Konum Geçmişiniz ve etkinlik verileriniz için “otomatik-silme” kontrolleriyle tanışın…

İster en son haberlere ister en hızlı sürüş rotasına bakıyor olsun, Google olarak ürünlerimizin herkese yardımcı olmasını amaçlıyoruz. Konum Geçmişi veya Web ve Uygulama Etkinliği ayarlarını açık konuma getirdiğinizde, bu veriler Google ürünlerinin sizin için daha kullanışlı olmasını sağlayabiliyor. Örneğin hoşunuza gidecek bir restoran önermek veya bir önceki aramada kaldığınız yerden devam etmek gibi… Verilerinizi özel ve güvenli şekilde tutmak için çalışırken, sizlerden aldığımız geri bildirimler doğrultusunda verilerinizi yönetmeniz ve silmeniz için daha kolay yöntemler sunmamız gerektiği sonucuna vardık.

Halihazırda Konum Geçmişi ve Webve Uygulama Etkinliğinizi açma/kapama kontrollerine Google Hesap hizmeti üzerinden kolayca erişebiliyorsunuz ve dilerseniz verilerinizin tamamını veya bir bölümünü elle silebiliyorsunuz. Şimdi, bu seçeneklere ek olarakverilerinizi yönetmeyi daha da kolaylaştıran “otomatik-silme” kontrollerini duyuruyoruz. Sistem şöyle işliyor:

Etkinlik verilerinizi ne kadar süreyle tutmak istediğinize ilişkin -3 veya 18 gibi- bir zaman sınırı seçtikten sonra bu süreden daha eski olan her türlü veri otomatik olarak ve sürekli şekilde siliniyor. Söz konusu kontroller ilk olarak Konum Geçmişi ile Web ve Uygulama Etkinliği için geçerli olacak ve önümüzdeki haftalarda kapsamı genişleyecek.

Verilerinizi her zaman sizin için en uygun olacak şekilde yönetebilmeniz gerekiyor, biz de bunun gerçekleşmesi için size en iyi kontrol imkanını sağlama konusunda son derece kararlıyız.

PARTNERBir fenomenin ‘içerik intiharı’Bir fenomenin ‘içerik intiharı’
6 adımda internetten kendinizi tamamen silinin6 adımda internetten kendinizi tamamen silinin
Xbox Game Pass Mayıs oyunları açıklandıXbox Game Pass Mayıs oyunları açıklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Google geçmişi silme konum geçmişi

En Çok Okunan Trend Haberler

'Külliye'de ilk kez' deyip bu fotoğrafı paylaştı!

'Külliye'de ilk kez' deyip bu fotoğrafı paylaştı!

Tek bir dişten büyük bir sır keşfedildi!

Tek bir dişten büyük bir sır keşfedildi!

500 yıl sonra bir ilk! Yüzü göründü

500 yıl sonra bir ilk! Yüzü göründü

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Yavaş bilgisayarınızı hızlandırmak için bu haberi mutlaka okuyun

Yavaş bilgisayarınızı hızlandırmak için bu haberi mutlaka okuyun

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
6 adımda internetten kendinizi tamamen silinin

6 adımda internetten kendinizi tamamen silinin

Xbox Game Pass Mayıs oyunları açıklandı

Xbox Game Pass Mayıs oyunları açıklandı

Facebook tasarımı bugün sessiz sedasız iOS cephesinde yenilendi

Facebook tasarımı bugün sessiz sedasız iOS cephesinde yenilendi

Google Pixel 3a bugün kutusunda görüntülendi

Büyük beğeni toplamıştı! Görüntülendi...

Telefonlara zam uygulanmaya başlandı

Telefonlara zam uygulanmaya başlandı

Oyunculara özel kulak içi kulaklık

Oyunculara özel üretildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.