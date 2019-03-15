Google Drive yeniden dizayn edildi

Google, diğer kuruluşlarda olduğu gibi güncellemeyi tüm mobil kullanıcılarına hemen sunmayacak. Bunun yerine daha katmanlı bir güncelleme tercihinde bulunacak. Bazı durumlarda güncelleme hataları ortaya çıktığı için Google, beklemeyi tercih edecek.

Her ne kadar tüm işletim sistemlerinde bu güncelleme kullanılacak olsa bile, öncelik iOS kullanıcılarına diyebiliriz. Şu an için iOS işletim sistemine sahip modellerde kullanım başladı. Android kullanıcıları içinse, 18 Mart tarihi başlangıç olacak. Google Drive’ın bu yeni güncellemesi ile ilgili tüm görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar bölümünden bize aktarabilirsiniz.

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