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Google Drive yeniden dizayn edildi

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TEKNOLOJİ  | 15.03.2019 10:08 | Son Güncelleme

Yeni tasarım ile birlikte mobil uygulama web deneyiminden pek farklı olmayacak. Paylaştığınız ve yıldızlı olarak işaretlediğiniz bütün dosyalar arasında istediğiniz kadar geçiş yapmak mümkün. Ayrıca yeni tasarımda, en çok kullandığınız işlemler liste başında yer alıyor.

Google Drive yeniden dizayn edildi

Google, diğer kuruluşlarda olduğu gibi güncellemeyi tüm mobil kullanıcılarına hemen sunmayacak. Bunun yerine daha katmanlı bir güncelleme tercihinde bulunacak. Bazı durumlarda güncelleme hataları ortaya çıktığı için Google, beklemeyi tercih edecek.

Her ne kadar tüm işletim sistemlerinde bu güncelleme kullanılacak olsa bile, öncelik iOS kullanıcılarına diyebiliriz. Şu an için iOS işletim sistemine sahip modellerde kullanım başladı. Android kullanıcıları içinse, 18 Mart tarihi başlangıç olacak. Google Drive’ın bu yeni güncellemesi ile ilgili tüm görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar bölümünden bize aktarabilirsiniz.

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