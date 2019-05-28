Mynet Trend

Google Duo uygulaması hakkında sevindirici haberler geliyor

Ozan Alaca Ozan Alaca
TEKNOLOJİ  | 28.05.2019 11:00 | Son Güncelleme

Hem arkadaşlarla, hem de aile ile etkili bir görüntülü konuşma sağlayan uygulama yeni bir özellik kazanıyor.

Google Duo uygulaması hakkında sevindirici haberler geliyor

Skype, FaceTime ve Facebook Messenger gibi uygulamalar, çoktan 50 kişili görüşmelere başladılar bile. Google platformunun görüntülü konuşma alanında geride kalması, onun rekabet edememesine neden oluyor.

Google’ın Duo uygulaması ile ilgili bir tane de kötü haber bulunuyor. Şirketin getireceği bu güncelleme, sadece Android uygulamalarda kullanılabilecek. Tarayıcı üzerinden açılan
Google uygulamasından bu güncellemeyi kullanamazsınız.

Google şirketinin Duo görüntülü konuşma uygulaması, henüz yeni olması nedeniyle pek fazla özellik sunamıyor. Şu an için sunabileceği bir diğer özellik; Endonezya, Hindistan ve Brezilya’daki kullanıcılar için geçerli olan enerji tasarruf modudur. Bu mod, daha düşük düzeyde pil kullanarak uygulamanın çalışmasını sağlar.

Google şirketi tarafından kullanılan ve Microsoft da dahil olmak üzere birçok kuruluşun rakibi olacak Google Duo, yakın bir zamanda daha farklı özellikler de alacaktır. Uygulamanın bu yeni güncellemesi hakkında siz ne düşünüyorsunuz.

NSA’nın silahıyla ABD’yi vurdular

Timsah diri diri yedi! Bu acıya dayanamayınca...Timsah diri diri yedi! Bu acıya dayanamayınca...
Uygun fiyatlı Oppo Reno Z tanıtıldıUygun fiyatlı Oppo Reno Z tanıtıldı
Switch’in sevilen oyunu PS4’e geliyorSwitch’in sevilen oyunu PS4’e geliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Google Duo Facetime

En Çok Okunan Trend Haberler

Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar artmaya devam edecek

Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar artmaya devam edecek

Shonduras sosyal medayayı salladı! 'Ölümü paylaştı'

Shonduras sosyal medayayı salladı! 'Ölümü paylaştı'

Brezilya'da uçak faciası! Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti, hayranları yasta

Brezilya'da uçak faciası! Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti, hayranları yasta

'G.Saray kariyerinin içine etti!'

'G.Saray kariyerinin içine etti!'

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Nadir görülüyordu! 3'ü birden ortaya çıktı

Nadir görülüyordu! 3'ü birden ortaya çıktı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uygun fiyatlı Oppo Reno Z tanıtıldı

Uygun fiyatlı Oppo Reno Z tanıtıldı

Switch’in sevilen oyunu PS4’e geliyor

Switch’in sevilen oyunu PS4’e geliyor

MiVue C380 Dual araç kamerası inceleme altında

MiVue C380 Dual araç kamerası inceleme altında

VW yüzünden 100 milyon dolar ödeyecek!

VW yüzünden 100 milyon dolar ödeyecek!

Sonic filmi, 2020 yılına ertelendi

Merakla bekleniyordu! Ertelendi...

Conan Unconquered için sistem gereksinimleri tablosu yayınlandı

Conan Unconquered için sistem gereksinimleri tablosu yayınlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.