Google Duo uygulaması hakkında sevindirici haberler geliyor

Skype, FaceTime ve Facebook Messenger gibi uygulamalar, çoktan 50 kişili görüşmelere başladılar bile. Google platformunun görüntülü konuşma alanında geride kalması, onun rekabet edememesine neden oluyor.

Google’ın Duo uygulaması ile ilgili bir tane de kötü haber bulunuyor. Şirketin getireceği bu güncelleme, sadece Android uygulamalarda kullanılabilecek. Tarayıcı üzerinden açılan

Google uygulamasından bu güncellemeyi kullanamazsınız.

Google şirketinin Duo görüntülü konuşma uygulaması, henüz yeni olması nedeniyle pek fazla özellik sunamıyor. Şu an için sunabileceği bir diğer özellik; Endonezya, Hindistan ve Brezilya’daki kullanıcılar için geçerli olan enerji tasarruf modudur. Bu mod, daha düşük düzeyde pil kullanarak uygulamanın çalışmasını sağlar.

Google şirketi tarafından kullanılan ve Microsoft da dahil olmak üzere birçok kuruluşun rakibi olacak Google Duo, yakın bir zamanda daha farklı özellikler de alacaktır. Uygulamanın bu yeni güncellemesi hakkında siz ne düşünüyorsunuz.

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