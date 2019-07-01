Mynet Trend

Google Fast Share'i yayınlamaya hazırlanıyor!

Betül Kurucu Betül Kurucu
TEKNOLOJİ  | 01.07.2019 09:53 | Son Güncelleme

Google, Android Q işletim sistemini yayınlamasıyla birlikte kullanıcılarına Fast Share isminde yeni bir özellik sunmaya hazırlanıyor. Kullanıcılar Fast Share ile internet kullanmaksızın birbirlerine dosyaları hızlıca yollayabilecek. Özelliğin sadece Android cihazları değil, iPhone'ları da kapsayacağı düşünülüyor.

Google Fast Share'i yayınlamaya hazırlanıyor!

Android 4.0 sürümünde ilk kez yayınlanan Android Beam isimli dosya paylaşım sistemi, NFC teknolojisini destekleyen cihazların WiFi veya Bluetooth üzerinden dosyalarını birbirlerine gönderebilmelerine olanak sağlıyordu. Android Q ile birlikte Android Beam, yerini Fast Share'e bırakacak.

CİHAZ FAST SHARE'A UYGUN OLMALI

Henüz resmi duyurusu yapılmayan paylaşım sisteminin aktif olabilmesi için kullanıcıların Bluetooth ve konum bilgilerini açık tutması gerekiyor. Aynı zamanda kullanıcının Fast Share uyumlu cihaz kullanması da gerekiyor. Fast Share'in getirdiği en büyük avantaj NFC gereksiniminin ortadan kalkması. Birbirlerini bluetooth ile tanıyan cihazlar, WiFi ağını kullanarak dosya aktarımı yapabilecek.

İPHONE'LARI DA KAPSAYACAK

Öte yandan Fast Share'in Google Play servisi olarak sunulması, Android Q güncellemesine ihtiyaç duyulmaksızın pek çok Android sürümünde bu özelliğin kullanması bekleniyor. Özelliğin sadece Android cihazları değil, iPhone'ları da kapsayacağı düşünülüyor.

Kaynak: DHA

PARTNERÜnlü modelin iddialı kıyafetinin arkası görenleri şaşkınlığa uğrattıÜnlü modelin iddialı kıyafetinin arkası görenleri şaşkınlığa uğrattı
Akıllı telefonlar için devrim gibi çalışma!Akıllı telefonlar için devrim gibi çalışma!
Temmuz ayının ücretsiz Live Gold oyunları Temmuz ayının ücretsiz Live Gold oyunları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Google Fast Share iPhone

En Çok Okunan Trend Haberler

Hızla yayılıyor! Ölü sayısı bin 469'a yükseldi!

Hızla yayılıyor! Ölü sayısı bin 469'a yükseldi!

Haziran ayının son gününde kar sürprizi! 'İnanılmaz bir yağış var'

Haziran ayının son gününde kar sürprizi! 'İnanılmaz bir yağış var'

Görenler telefonlarına sarıldı!

Görenler telefonlarına sarıldı!

İrem Sak'ın havuz pozuna beğeni yağdı!

İrem Sak'ın havuz pozuna beğeni yağdı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yeni Fiyat Performans Kralı! MSI Geforce GTX 1660 Ti GAMING X

Yeni Fiyat Performans Kralı! MSI Geforce GTX 1660 Ti GAMING X

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Bu teknoloji her iki dünyayı birleştiriyor!

Bu teknoloji her iki dünyayı birleştiriyor!

Oyun severler toplanın! Dikkat çeken tasarım ve performans

Oyun severler toplanın! Dikkat çeken tasarım ve performans

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Google Mesajlar uygulamasına yenilik geliyor

Google Mesajlar uygulamasına yenilik geliyor

Akıllı telefonlar için devrim gibi çalışma!

Akıllı telefonlar için devrim gibi çalışma!

Temmuz ayının ücretsiz Live Gold oyunları

Temmuz ayının ücretsiz Live Gold oyunları

Huawei ambargosu hakkında olumlu gelişmeler ortaya çıktı

İşte Huawei ambargosunun altındaki asıl neden!

Apple diyabet hastaları için yeni bir ürün geliştirdi

Apple diyabet hastaları için yeni bir ürün geliştirdi

Apple Music, Spotify ile rekabetinde yeni bir seviyeye ulaştı

Apple Music, Spotify ile rekabetinde yeni bir seviyeye ulaştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.