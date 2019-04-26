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Google Fit uzun bir süreden sonra iOS’a geldi

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TEKNOLOJİ  | 26.04.2019 08:54 | Son Güncelleme

Google, Android platformunda uzun bir süredir sağlık uygulaması olan Fit’i kullanıma sunmuştu. Akıllı saatteki verileri analiz edip size düzenli olarak sunan Fit uygulaması bugün iOS platformuna da geldi. Apple Watch’tan Sağlık uygulamasını aktarılan verilerinizi analiz edip size ham veri sunan Fit uygulaması farklı özellikleri ile  de dikkat çekiyor.

Google Fit uzun bir süreden sonra iOS’a geldi

Hareket Dakikası: Sağlığınız söz konusu olduğunda daha az oturup daha fazla hareket etmek önemlidir. Tüm aktivitelerinizde Hareket Dakikası kazanın ve gün boyunca küçük, sağlıklı değişiklikler yapmak için (örneğin asansöre binmek yerine merdivenle çıkmak, arkadaşınızla oturup kahve içerek sohbet etmek yerine yürüyerek konuşmak gibi) motive olun.

Kardiyo Puanı: Kalbinizin daha fazla kan pompalamasına neden olan aktiviteler hem kalp hem de zihin sağlığınıza inanılmaz faydalıdır. Köpeğinizi yürütürken biraz tempoyu artırmak gibi orta düzeyde bir dakikalık aktiviteden bir Kardiyo Puanı, koşmak gibi daha yoğun aktivitelerde ise iki kat puan kazanırsınız. AHA ve WHO’nun önerdiği fiziksel aktivite seviyesine erişmek için haftada beş gün 30 dakikalık tempolu yürüyüş yeterlidir. Bu seviyede bir aktivitenin kalp rahatsızlığı riskini azalttığı, uyku kalitesini artırdığı ve genel zihin sağlığını iyileştirdiği belirlenmiştir.

Google-Fit

Antrenman Takibi: Analizleri görün ve koşu, yürüme, bisiklete binme aktivitelerinize ait istatistiklerinizi öğrenin. Google Fit, nabzınızı, hızınızı, adım sayınızı, rotanızı ve diğer bilgileri kaydetmek için telefonunuzun ve akıllı saatinizin sensörlerini kullanır.

Hedef İzleme: Kardiyo Puanı ve Hareket Dakikası için günlük ilerleme durumunuzu görün. Hedeflerinize her gün ulaşıyor musunuz? Kalp ve zihin sağlığınızı korumanız için kendinize meydan okuyabilmenize olanak vermek amacıyla Google Fit hedeflerinizi ayarlamanıza yardım eder.

Eğer sağlığınıza dikkat ediyor ve sağlık bulgularınızı takip etmek istiyorsanız; uygulamayı buradan ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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