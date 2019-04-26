Google Fit uzun bir süreden sonra iOS’a geldi

Hareket Dakikası: Sağlığınız söz konusu olduğunda daha az oturup daha fazla hareket etmek önemlidir. Tüm aktivitelerinizde Hareket Dakikası kazanın ve gün boyunca küçük, sağlıklı değişiklikler yapmak için (örneğin asansöre binmek yerine merdivenle çıkmak, arkadaşınızla oturup kahve içerek sohbet etmek yerine yürüyerek konuşmak gibi) motive olun.

Kardiyo Puanı: Kalbinizin daha fazla kan pompalamasına neden olan aktiviteler hem kalp hem de zihin sağlığınıza inanılmaz faydalıdır. Köpeğinizi yürütürken biraz tempoyu artırmak gibi orta düzeyde bir dakikalık aktiviteden bir Kardiyo Puanı, koşmak gibi daha yoğun aktivitelerde ise iki kat puan kazanırsınız. AHA ve WHO’nun önerdiği fiziksel aktivite seviyesine erişmek için haftada beş gün 30 dakikalık tempolu yürüyüş yeterlidir. Bu seviyede bir aktivitenin kalp rahatsızlığı riskini azalttığı, uyku kalitesini artırdığı ve genel zihin sağlığını iyileştirdiği belirlenmiştir.

Antrenman Takibi: Analizleri görün ve koşu, yürüme, bisiklete binme aktivitelerinize ait istatistiklerinizi öğrenin. Google Fit, nabzınızı, hızınızı, adım sayınızı, rotanızı ve diğer bilgileri kaydetmek için telefonunuzun ve akıllı saatinizin sensörlerini kullanır.