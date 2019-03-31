Google Gboard 2.0 ile gelen yenilikler

Google, iOS platformunun 3. parti klavyelere destek vermesinin ardından Gboard uygulamasını App Store’da yayınlamıştı. Aynı zamanda Android için de çıkan Gboard uygulaması, sunduğu özellikler ile Swiftkey Keyboard‘a kafa tutmayı başarmıştı.
Güncellemeler ile uygulamasına sürekli yeni özellikler ekleyen Google, bugün yayınladığı 2.0 güncellemesi ile uygulamadaki temaları yeniledi. Mini avatar özelliğini de ekleyen Google, sesle yazma deneyimini de iyileştirdi.
Eğer iOS ve Android‘de alternatif bir klavye uygulaması arıyorsanız; Gboard’ı mutlaka denemenizi tavsiye ederiz.
• Yenilenen temalar: Gboard özel temaları yeni özelleştirme seçenekleriyle eskisinden çok daha iyi. Arka plan renginden kaydırma izinin kalınlığına kadar her şeyi değiştirebilirsiniz. Ayrıca, aralarından seçip kullanabileceğiniz birbirinden güzel gradyan temaları var.
• Mini avatarlarınız: Sizi model alarak tasarlanmış çıkartmalar. Fotoğraflarınızdan esinlenilen mini avatarlar oluşturup özelleştirin ve istediğiniz uygulamada paylaşın.
• Artık dili değiştirmek zorunda kalmadan birden fazla dilde yazabilirsiniz. İstediğiniz dili Gboard uygulamasıyla eklemeniz yeterli. Ardından yazmaya veya kaydırmaya başlayabilirsiniz.
• Sesle yazma deneyimi iyileştirildi.
• Tayca, Kmerce, Laoca ve Moğolca dil desteği eklendi.
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