Mynet Trend

Google Görseller yeni bir tasarıma kavuştu

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 09.08.2019 08:22 | Son Güncelleme

Google Görseller sayfası bugün gelen güncelleme ile yepyeni bir görünüme kavuştu.

Google Görseller yeni bir tasarıma kavuştu

İnternet devi Google, bildiğiniz gibi uzun yıllardır görsel arama imkanı da sunuyor. Google’ın görsel arama özelliğini kullandığınızda o görsele ilişkin diğer görseller de alt bölümde kategorileniyordu. Google bu özelliği bugün baştan aşağıya değiştirerek tüm ezberleri bozdu.

Google’da görsel arattığınızda artık benzer görseller ve görselin tam boyutu ekranın sağ tarafında çıkıyor. Koyu renkle görünen bu bölüm, Google’ın gelecekte arama sayfasına da karanlık temayı getireceğin bir işareti olabilir. Yenilikler konusunda radikal davranan Google, yeni tasarımlarını bir anda sunuyor ve kullanıcılar bu yeni tasarıma hızlı bir şekilde alışıyor.

UX ve UI tarafında oldukça güzel işlere imza atan Google, bakalım ilerleyen yıllarda, materyal tasarımdan uzaklaşıp daha farklı tasarımlar ile karşımıza çıkacak mı?

Matrix filmi 20 yıl sonra yeniden çekiliyor

Burada 1 yılı 1 güne sığdırıyorlar! 'Sevmesek bu eziyet çekilmez'Burada 1 yılı 1 güne sığdırıyorlar! 'Sevmesek bu eziyet çekilmez'
Xbox One, Gears 5 bundle olarak satışa sunulacakXbox One, Gears 5 bundle olarak satışa sunulacak
Google Stadia konsolların kökünü kazıyacakGoogle Stadia konsolların kökünü kazıyacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Google google görseller

En Çok Okunan Trend Haberler

İzmit'te korkunç olay! Müşterisine ormanda tecavüz etti

İzmit'te korkunç olay! Müşterisine ormanda tecavüz etti

18 yaşındaki genç kız 'selfi' çekerken hayatını kaybetti

18 yaşındaki genç kız 'selfi' çekerken hayatını kaybetti

İnternetten tanıştı, cinsel ilişki anını kaydetti!

İnternetten tanıştı, cinsel ilişki anını kaydetti!

Yok böyle maç! Rakiplerini 23-0 yendiler

Yok böyle maç! Rakiplerini 23-0 yendiler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Instagram sahte bir dünya mı sunuyor bize?

Instagram sahte bir dünya mı sunuyor bize?

PUBG Mobile Lite Türkiye’de indirime sunuldu

PUBG Mobile Lite Türkiye’de indirime sunuldu

Instagram keşfet bölümü yepyeni özellikler kazanıyor

Instagram keşfet bölümü yepyeni özellikler kazanıyor

Xbox One, Gears 5 bundle olarak satışa sunulacak

Xbox One, Gears 5 bundle olarak satışa sunulacak

Google Stadia konsolların kökünü kazıyacak

Google Stadia konsolların kökünü kazıyacak

LG, katlanabilir ekranlı akıllı telefonlar konusunda hayli çekingen davranıyor

LG, katlanabilir ekranlı akıllı telefonlar konusunda hayli çekingen davranıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.