Google Görseller yeni bir tasarıma kavuştu

İnternet devi Google, bildiğiniz gibi uzun yıllardır görsel arama imkanı da sunuyor. Google’ın görsel arama özelliğini kullandığınızda o görsele ilişkin diğer görseller de alt bölümde kategorileniyordu. Google bu özelliği bugün baştan aşağıya değiştirerek tüm ezberleri bozdu.

Google’da görsel arattığınızda artık benzer görseller ve görselin tam boyutu ekranın sağ tarafında çıkıyor. Koyu renkle görünen bu bölüm, Google’ın gelecekte arama sayfasına da karanlık temayı getireceğin bir işareti olabilir. Yenilikler konusunda radikal davranan Google, yeni tasarımlarını bir anda sunuyor ve kullanıcılar bu yeni tasarıma hızlı bir şekilde alışıyor.

UX ve UI tarafında oldukça güzel işlere imza atan Google, bakalım ilerleyen yıllarda, materyal tasarımdan uzaklaşıp daha farklı tasarımlar ile karşımıza çıkacak mı?

Matrix filmi 20 yıl sonra yeniden çekiliyor

