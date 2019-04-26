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Google Haritalar, elektrikli şarj duraklarını gösterecek

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TEKNOLOJİ  | 26.04.2019 08:56 | Son Güncelleme

Google Haritalar üzerinden daha önceden kazaları ve hız kontrol noktalarını görme imkanı bulunuyordu. Google şirketi, tüm eleştirilere rağmen haritalar uygulamasını; bu ve bunun gibi eklentilerle genişletmeye devam ediyor.

Google Haritalar, elektrikli şarj duraklarını gösterecek

Google Haritalar, sizlerin yalnızca elektrikli şarj noktaları içeren duraklara ulaşabilmenizi sağlamıyor, aynı zamanda bu duraklar ile ilgili bazı bilgileri görebilme imkanı da bulunuyor.

Örneğin çok acil bir şekilde işi yetişmemiz gerekiyor ve vaktiniz kısıtlı. Google Haritalar sizlere, o an için yakınınızda bulunan elektrikli araç şarj duraklarından herhangi birisini göstermekle birlikte, orada kaç şarj girişi bulunduğunun bilgisini de veriyor. Böylece bu tarz şarj istasyonlarında beklemek zorunda kalmayacaksınız.

Google tarafından geliştirilen haritalar uygulamasında aynı zamanda, o bölgede bulunan elektrikli şarj istasyonundaki; giriş türleri, şarj hızı ve şarj girişi puanları gibi pek çok bilgi de ekstradan yer alacak. Bu özellik tamamen kullanıcıların hayatlarını daha zamanlı bir şekilde kullanmaları için tasarlanmış gibi görünüyor. Şu an için yalnızca Amerika ve İngiltere’de bu özelliğin kullanılma imkanı bulunuyor. İlerleyen zamanlarda tüm Dünyaya bu özellik yayılacak.

Peki siz Google Haritalar tarafından geliştirilen bu özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
Google Haritalar Google Maps
 

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