Google kimlik doğrulama için yeni bir yöntem

İki aşamalı kimlik doğrulama olarak da bilinen doğrulama yöntemi, şüphesiz çeşitli çevrimiçi hesaplarda, hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açma güvenliğinizi artırmanın en iyi ve en basit yoludur. Google’ın 2SV olarak isimlendirdiği bu yöntem, hemen hemen tüm platformlarda kullanılıyor.

Apple’dan Facebook’a, Twitter’dan Instagram’a kadar kullanılan iki aşamalı kimlik doğrulama yöntemi için bugün yeni bir atılım Google cephesinden geldi. Google, yaptığı açıklama ile Android telefonlar ile iPhone ve iPad modellerinde Google hesabının daha kolay açılabileceğini duyurdu.

iPhone veya iPad modellerinizden Google hesabınıza giriş yapmak istediğinizde; eğer 2SV açıksa bu işlemi onaylamak için otomatik olarak Android telefonunuza bildirim gelecek. Bu bildirimi onayladığınızda diğer cihazlarda Google hesabı otomatik olarak açılıyor.

Bunun için iPhone ve iPad’inizde Google Smart Lock uygulamasının yüklü olması ve Bluetooth’un açık olması gerekiyor. Uygulamayı ücretsiz olarak buradan indirebilirsiniz.

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