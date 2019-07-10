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Google Map hız ölçer uygulaması kullanıma hazır

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TEKNOLOJİ  | Son Güncelleme

Google’ın güçlü navigasyon uygulaması Google Map hız ölçmeye de başlıyor. Uygulamaya gelen güncellemeyle artık kullanıcıların da takip edebileceği hız bilgisi, özellikle eski model araç sürücüleri için önemli bir veri oluşturacak.

Google Map hız ölçer uygulaması kullanıma hazır

Google Haritalar üzerinde gelen hız ölçer, sürücünün belirlediği limitlerin üzerine çıkıldığında sürücüyü uyaracak. Aynı zamanda sürücünün bulunduğu yoldaki yasal hız limitlerini aşması halinde de uygulama alarm vermeye başlayacak.

Öte yandan Google Haritalar kullanıcıları, belli bir yolda hız kamerası gördüklerinde bu kameranı yerini de harita üzerinde işaretleyebilecekler. Böylece Android kullanıcısı şöförler hangi yollarda hız tespit kameralarının bulunduğunu bilecek.

Yeni özellik tüm Android kullanıcıları için yayına alındı. Uygulamayı kullanmak isteyenler Google Haritalar içinden, hız ölçer özelliğin açarak, kullanıma başlayabilirler.

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Anahtar Kelimeler:
google map, navigasyon,

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