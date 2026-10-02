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Apple paylaştı! İşte iPhone Duo ile çekilen fotoğraflar

Apple, iPhone Duo’nun kameralarıyla çekilen altı fotoğraftan oluşan bir seçkiyi Instagram’da yayımladı. Projede fotoğrafları profesyonel fotoğrafçılar çekti.

Apple paylaştı! İşte iPhone Duo ile çekilen fotoğraflar
Enes Çırtlık

iPhone Duo’nun fotoğraf yetenekleri, Apple’ın Instagram’da paylaştığı yeni galeriyle gösterildi. Seçki, Amerikalı profesyonel fotoğrafçılar Jake Michaels ve Jason Nocito'nun cihazla gerçekleştirdiği çalışmalardan altı kareyi içeriyor.

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apple (@apple)'in paylaştığı bir gönderi

IPHONE DUO’DA DÖRT KAMERA BULUNUYOR

iPhone Duo’nun arkasında 48 megapiksel Fusion ana kamera ve 48 megapiksel ultra geniş açılı kamera yer alıyor.

Apple paylaştı! İşte iPhone Duo ile çekilen fotoğraflar 1

Dış ekranda 12 megapiksel Center Stage ön kamera bulunurken, iç ekranın altında da bir ön kamera kullanılıyor. Böylece cihaz toplam dört kamerayla geliyor.

AYRI BİR TELEFOTO KAMERASI YOK

iPhone Duo’da özel bir telefoto kamera bulunmuyor. Ancak ana kamera, “optik kalitede 2x telefoto” yeteneği sunuyor.

iPhone 17 Pro ve iPhone 18 Pro modelleri ise 8 kata kadar optik yakınlaştırma yapabiliyor.

Apple paylaştı! İşte iPhone Duo ile çekilen fotoğraflar 2

ÖN SİPARİŞLER 16 EKİM’DE BAŞLAYACAK

iPhone Duo için ön siparişler, 16 Ekim Cuma günü açılacak. iPhone Duo'nun Türkiye fiyatı ise 229.999 TL'den başlıyor.

Kaynak: MacRumors

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Fotoğraf Apple Instagram iPhone katlanabilir telefon iPhone Duo
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