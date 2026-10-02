Apple paylaştı! İşte iPhone Duo ile çekilen fotoğraflar

iPhone Duo’nun fotoğraf yetenekleri, Apple’ın Instagram’da paylaştığı yeni galeriyle gösterildi. Seçki, Amerikalı profesyonel fotoğrafçılar Jake Michaels ve Jason Nocito'nun cihazla gerçekleştirdiği çalışmalardan altı kareyi içeriyor.

IPHONE DUO’DA DÖRT KAMERA BULUNUYOR

iPhone Duo’nun arkasında 48 megapiksel Fusion ana kamera ve 48 megapiksel ultra geniş açılı kamera yer alıyor.

Dış ekranda 12 megapiksel Center Stage ön kamera bulunurken, iç ekranın altında da bir ön kamera kullanılıyor. Böylece cihaz toplam dört kamerayla geliyor.

AYRI BİR TELEFOTO KAMERASI YOK

iPhone Duo’da özel bir telefoto kamera bulunmuyor. Ancak ana kamera, “optik kalitede 2x telefoto” yeteneği sunuyor.

iPhone 17 Pro ve iPhone 18 Pro modelleri ise 8 kata kadar optik yakınlaştırma yapabiliyor.

ÖN SİPARİŞLER 16 EKİM’DE BAŞLAYACAK

iPhone Duo için ön siparişler, 16 Ekim Cuma günü açılacak. iPhone Duo'nun Türkiye fiyatı ise 229.999 TL'den başlıyor.

Kaynak: MacRumors