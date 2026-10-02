Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Konuştu, mimik yaptı, dinledi! Katılımcıların yüzde 48’i onu insan sandı

Tavus, gerçek zamanlı yüz yüze etkileşim için geliştirdiği Griffin adlı yapay zekâ modelini tanıttı. Şirketin aktardığı canlı çalışmada, modelle konuşan katılımcıların yüzde 48’i gerçek bir insanla görüştüğünü düşündü. Şirkete göre Griffin, gerçek zamanlı video Turing testini geçen ilk model.

Konuştu, mimik yaptı, dinledi! Katılımcıların yüzde 48’i onu insan sandı
Enes Çırtlık

Tavus, ilk “İnsan Etkileşim Modeli” olarak tanımladığı Griffin’i duyurdu. Şirketin HIM kısaltmasıyla adlandırdığı model sınıfı, gerçek zamanlı yüz yüze insan etkileşimini anlamak ve üretmek üzere tasarlanmış.

Griffin, yalnızca konuşulan kelimelere değil, yüz ifadelerine ve duraksamalara da dikkat ediyor. Model, konuşurken karşısındaki kişiyi dinlemeyi sürdürebiliyor.

GÖRÜNTÜ VE KONUŞMA TEK SİSTEMDE BİRLEŞİYOR

Griffin, Tavus’un gerçek zamanlı algılama, sohbet ve insan benzeri ifadeler üreten video alanlarındaki önceki araştırmalarına dayanıyor.

Model, bu alanlardaki yetenekleri videodan videoya çalışan tek bir sistemde birleştiriyor. Tavus’a göre ses ve görüntü üretimi, hareketler ve konuşma modellemesi aynı sistem içinde, gerçek zamanlı olarak yürütülüyor.

Konuştu, mimik yaptı, dinledi! Katılımcıların yüzde 48’i onu insan sandı 1

CANLI ÇALIŞMADA YÜZDE 48’LİK SONUÇ

Tavus, Griffin’in gerçek zamanlı video Turing testini geçen ilk model olduğunu öne sürüyor. Şirketin paylaştığı canlı çalışmada, Griffin ile konuşan katılımcıların yüzde 48’i karşılarında gerçek bir insan bulunduğunu düşündü.

Konuştu, mimik yaptı, dinledi! Katılımcıların yüzde 48’i onu insan sandı 2

Tavus’un açıklamasına göre önceki sistemlerde bu oran en fazla yüzde 2 seviyesindeydi. Bu sistemler arasında şirketin Phoenix 4.5, Sparrow-2 ve Raven-1 ile çalışan sohbet tabanlı video arayüzü de yer alıyor.

Şirket, sonuçtaki farkı Griffin’in eş zamanlı olarak karşılıklı etkileşim kurabilen, ses ve görüntüyü birlikte üreten yaklaşımıyla ilişkilendiriyor.

GRIFFIN-LITE SEÇİLİ TEST KULLANICILARINA AÇILDI

Griffin-Lite adlı araştırma ön izlemesi, seçili erken test kullanıcılarının erişimine sunuldu.

Tavus, daha güçlü bir modelin daha geniş kapsamlı olarak kullanıma açılacağını da belirtiyor.

Kaynak: Tavus

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye’nin yapay zeka karnesi belli oldu! Oran bir yılda iki katına çıktıTürkiye’nin yapay zeka karnesi belli oldu! Oran bir yılda iki katına çıktı
Apple paylaştı! Katlanabilir iPhone'un kamerası böyle çekiyorApple paylaştı! Katlanabilir iPhone'un kamerası böyle çekiyor

Anahtar Kelimeler:
yapay zeka
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Trump tehdit etmişti! Uçak gemisi ve on binlerce asker gönderiyorlar

Trump tehdit etmişti! Uçak gemisi ve on binlerce asker gönderiyorlar

Soma'dan peş peşe acı haber! Göçükte can kaybı 5'e yükseldi

Soma'dan peş peşe acı haber! Göçükte can kaybı 5'e yükseldi

Maç biter bitmez operasyon! Yasin Kol karşılaşmasının ardından gözaltına alındı

Maç biter bitmez operasyon! Yasin Kol karşılaşmasının ardından gözaltına alındı

Güllü davası! Mahkeme kararını açıkladı

Güllü davası! Mahkeme kararını açıkladı

Savcı ve eşinin hesaplarında dudak uçuklatan para trafiği!

Savcı ve eşinin hesaplarında dudak uçuklatan para trafiği!

54 yıllık köklü şirkette konkordato süreci! Borsadaki hisseleri için karar çıktı

54 yıllık köklü şirkette konkordato süreci! Borsadaki hisseleri için karar çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.