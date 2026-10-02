Konuştu, mimik yaptı, dinledi! Katılımcıların yüzde 48’i onu insan sandı

Tavus, ilk “İnsan Etkileşim Modeli” olarak tanımladığı Griffin’i duyurdu. Şirketin HIM kısaltmasıyla adlandırdığı model sınıfı, gerçek zamanlı yüz yüze insan etkileşimini anlamak ve üretmek üzere tasarlanmış.

Griffin, yalnızca konuşulan kelimelere değil, yüz ifadelerine ve duraksamalara da dikkat ediyor. Model, konuşurken karşısındaki kişiyi dinlemeyi sürdürebiliyor.

Introducing Griffin, the first model to pass the video Turing test.



48% of people who talked to it live thought it was a real human. Previous systems have had a pass rate

It’s the first Human Interaction Model (HIM). pic.twitter.com/eb11XbC8Xr — Tavus (@tavus) October 1, 2026

GÖRÜNTÜ VE KONUŞMA TEK SİSTEMDE BİRLEŞİYOR

Griffin, Tavus’un gerçek zamanlı algılama, sohbet ve insan benzeri ifadeler üreten video alanlarındaki önceki araştırmalarına dayanıyor.

Model, bu alanlardaki yetenekleri videodan videoya çalışan tek bir sistemde birleştiriyor. Tavus’a göre ses ve görüntü üretimi, hareketler ve konuşma modellemesi aynı sistem içinde, gerçek zamanlı olarak yürütülüyor.

CANLI ÇALIŞMADA YÜZDE 48’LİK SONUÇ

Tavus, Griffin’in gerçek zamanlı video Turing testini geçen ilk model olduğunu öne sürüyor. Şirketin paylaştığı canlı çalışmada, Griffin ile konuşan katılımcıların yüzde 48’i karşılarında gerçek bir insan bulunduğunu düşündü.

Tavus’un açıklamasına göre önceki sistemlerde bu oran en fazla yüzde 2 seviyesindeydi. Bu sistemler arasında şirketin Phoenix 4.5, Sparrow-2 ve Raven-1 ile çalışan sohbet tabanlı video arayüzü de yer alıyor.

Şirket, sonuçtaki farkı Griffin’in eş zamanlı olarak karşılıklı etkileşim kurabilen, ses ve görüntüyü birlikte üreten yaklaşımıyla ilişkilendiriyor.

GRIFFIN-LITE SEÇİLİ TEST KULLANICILARINA AÇILDI

Griffin-Lite adlı araştırma ön izlemesi, seçili erken test kullanıcılarının erişimine sunuldu.

Tavus, daha güçlü bir modelin daha geniş kapsamlı olarak kullanıma açılacağını da belirtiyor.

Kaynak: Tavus