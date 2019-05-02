Google Pixel 3a bugün kutusunda görüntülendi

Orta segmente hitap edecek olan modellerin Pixel 3a olarak isimlendirilmesi bekleniyordu. Bugün ise nihayet Pixel 3a hakkında dişe dokunur bir sızıntı geldi.
GOOGLE PIXEL 3A KUTUSU İLE KARŞIMIZDA
Uygun fiyatlı model olacak olan Pixel 3a, doğal olarak orta segmente hitap edecek. İşlemci olarak tercihini Qualcomm’un Snapdraon 7xx serisinden yana kullanacak olan Google, bu modelde 4 GB RAM’e yer verecek.
5.6 inç büyüklüğünde ekrana sahip olacak olan bu modelin Türkiye’de de satışa sunulması bekleniyor. Alım gücü düşük ülkelere hitap edecek olan bu modelin fiyatının 500 dolar bandında olacağı söyleniyor.
Bu ay içerisinde düzenlenecek olan Google I/O 2019 etkinliğinde tanıtılacak olan telefon, 2019 yılı bitmeden satışa sunulacaktır. Kutusundan Android Q ile çıkacağını düşündüğümüz telefon bakalım orta segmentte başarılı olabilecek mi?
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