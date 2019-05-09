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Google Pixel 3a XL tanıtıldı

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TEKNOLOJİ  | 09.05.2019 09:00 | Son Güncelleme

Google, Pixel 3 ailesinde olduğu gibi orta segmentte yer alan Pixel 3a ailesinde de iki farklı modele yer verdi. Bunlardan ilki Pixel 3a iken diğeri daha büyük ekranlı model olan Pixel 3a XL oldu. Teknik özellikleri ile neredeyse birebir aynı olan Pixel 3a XL bakalım neler sunuyor?

Google Pixel 3a XL tanıtıldı

Pixel 3a XL modelinde 6.0 inç büyüklüğünde 2160 x 1080 çözünürlüğünde OLED ekran yer alıyor. Gücünü 3a modelinde olduğu gibi 3a XL modeli de Qualcomm’un 10nm fabrikasyon süreci ile üretilen 2.0 GHz hızında çalışan Snapdragon 670 yonga seti yer alıyor.

4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama ile gelen telefonda 12.2 Megapiksel f/1.8 arka ve 8 Megapiksel f/2.0 ön kamera bulunuyor.

3.700 mAh kapasiteli batarya ile gelen telefon, kutusundan Android 9.0 Pie sürümü ile çıkıyor. Bu model de Android Q güncellemesini anında alacak. 479 dolar fiyat etiketine sahip olan telefon maalesef ki Türkiye’de satışa sunulmayacak.

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Google google pixel 3 akıllı telefon

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