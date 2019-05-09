Google Pixel 3a XL tanıtıldı

Pixel 3a XL modelinde 6.0 inç büyüklüğünde 2160 x 1080 çözünürlüğünde OLED ekran yer alıyor. Gücünü 3a modelinde olduğu gibi 3a XL modeli de Qualcomm’un 10nm fabrikasyon süreci ile üretilen 2.0 GHz hızında çalışan Snapdragon 670 yonga seti yer alıyor.

4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama ile gelen telefonda 12.2 Megapiksel f/1.8 arka ve 8 Megapiksel f/2.0 ön kamera bulunuyor.

3.700 mAh kapasiteli batarya ile gelen telefon, kutusundan Android 9.0 Pie sürümü ile çıkıyor. Bu model de Android Q güncellemesini anında alacak. 479 dolar fiyat etiketine sahip olan telefon maalesef ki Türkiye’de satışa sunulmayacak.

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